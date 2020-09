‘Dove Sono Oggi’, Camilla Musso: dalle audizioni di X Factor 12 ad ora, ecco com’è cambiata la vita della giovane artista che fece commuovere i giudici alla sua prima esibizione.

Il video della sua audizione è stato tra i più cliccati della storia di X Factor e ad oggi conta oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube. La sua voce, ma soprattutto l’interpretazione che regalò agli allora giudici del programma è stata una delle più intense che si siano mai viste su quel palco. Stiamo parlando di lei, Camilla Musso. Ve la ricordate? Beh, dimenticarla è difficile, diciamo anche pressoché impossibile. Con il suo look davvero unico nel suo genere, ovvero i capelli per metà neri e per metà grigi, colpì subito i 4 giudici di X Factor 2018, che all’epoca erano Asia Argento, Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. “Li porto cosi perché voglio dimostrare che la stessa cosa può cambiare se guardata da punti di vista diversi”, spiegò lei per motivare la sua particolare scelta. Poi, però, cominciò a cantare e nessuno pensò più ai suoi capelli, né al suo look. Quel giorno Camilla si esibì nel pezzo ‘La sera dei Miracoli’, di Lucio Dalla. Un vero e proprio ‘mostro sacro’, un pilastro della musica italiana. Molti altri, a 16 anni, avrebbero avuto difficoltà a confrontarsi con un brano di tale portata. Ma non Camilla, che regalò ai giudici e a tutto il pubblico un’interpretazione da brividi, con il suo sorriso dolcissimo e la potenza della semplicità. Tutti ricorderanno le lacrime di Mara Maionchi e di Asia Argento, che in quell’occasione ebbe difficoltà anche ad esprimere il suo giudizio, tanta era la commozione. Pubblico in piedi, 4 sì, e passaggio diretto ai Bootcamp, e poi da qui agli Home Visit, dove Manuel Agnelli si trovò a dover formare una squadra di tre ragazze in un gruppo di 5 ‘fenomeni’, tutte di enorme talento. Alla fine la scelta ricadde su Luna Melis, poi arrivata terza in quell’edizione, Sherol Dos Santos e Martina Attili, anche loro uscite dopo un lungo percorso, a un passo dalla finale. Camilla non fu scelta e accolse la decisione con il sorriso. Ma cosa ne è stato di lei? Cosa fa oggi la giovane astigiana? Proviamo a scoprirlo insieme.

‘Dove Sono Oggi’, Camilla Musso: cosa fa ora dopo il successo della sua audizione a X Factor

Camilla Musso ha avuto un percorso molto breve a X Factor, fermandosi a un passo dai Live. In un’annata in cui le Under Donna erano tra le più forti del programma, la giovane astigiana non riuscì a rientrare tra le 3 ragazze scelte alla fine dei casting da Manuel Agnelli, ma ha lasciato il segno più di molti altri ex concorrenti che nel programma hanno fatto più strada di lei. Ma cosa ha fatto Camilla dopo la delusione ricevuta a X Factor? E cosa fa oggi? Di sicuro possiamo dire che la musica continua a essere la passione piu grande e importante per lei, e probabilmente anche il suo lavoro, come si vede anche dal suo profilo Instagram, dove compaiono numerosi video in cui si esibisce insieme ad un gruppo sui palcoscenici di Festival e locali. Quello che negli anni è cambiato è il look di Camilla, che dopo X Factor ha optato per un taglio cortissimo, quasi a zero, che ha modificato il suo aspetto ma non ha cancellato la sua dolcezza, e soprattutto il suo talento. Anche se non è particolarmente attiva sui social, la Musso conta oggi oltre 23mila followers su Instagram, con i quali condivide le sue esibizioni chitarra e voce o a cappella, ricevendo sempre piogge di complimenti.

Di sicuro quell’esibizione da brividi alle audizioni di X Factor le ha regalato una certa visibilità, permettendo a tante persone di conoscere il suo talento. E allora non ci resta che augurarle di salire presto su palcoscenici importanti, per continuare a incantare ed emozionare il pubblico con la sua splendida voce. Siete d’accordo?