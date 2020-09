Buone notizie per i fan, Fedez fa un annuncio che si rivela una grande sorpresa: lo ha appena comunicato sui social.

Fedez, nome di battesimo Federico Leonardo Lucia, marito della famosissima influencer Chiara Ferragni e papà del bellissimo Leone è un rapper e cantante italiano molto conosciuto ed apprezzato nel panorama artistico e musicale. E’ stato uno dei giudici di X Factor per ben 5 anni seguito, ha poi deciso di lasciare la carriera da giurista per dedicarsi a pieno alla sua grande passione per la musica E’ molto seguito sui social, su Instagram in particolare ha un seguito di oltre 10 milioni di seguaci che amano seguirlo per non perdersi nemmeno una delle innumerevoli avventure con la compagna Chiara ed il loro piccolo. Questa estate ci hanno fatto divertire con la loro pazza estate e nel corso delle precedenti settimane ha parlato di grosse novità con un nuovo show. Ma non finisce qui, perché proprio pochi minuti fa, il noto rapper di Magnifico, Problemi con Tutti, Prima di ogni cosa, Le feste di Pablo, Bimbi per strada la hit che ci ha accompagnato ad alto volume per tutte l’estate è disco di platino, ha fatto un annuncio a sorpresa sul suo canale Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Fedez, grande annuncio a sorpresa sui social

E’ arrivato qualche minuto fa l’annuncio sul suo canale Instagram. L’artista ha fatto sapere che fra pochissimi giorni uscirà il suo nuovo singolo “Bella Storia”, esattamente a partire dal 25 Settembre. Non è un caso il cambio look sfoggiato nelle Instagram Stories e nell’ultimo post. Infatti il nuovo look che il cantante mette in mostra sembra proprio rifarsi alla copertina del nuovo disco che noi tutti non vediamo infatti l’ora di ascoltare.

Il cantante dalla sua Ig Storie fa infatti sapere che da oggi oggi è disponibile il presave su Spotify. L’album ‘Bella storia’, riprende le musiche degli anni ’80. Il brano Bella Storia parla della voglia di lasciarsi andare senza limiti in una relazione per viverne ogni attimo e vivere a pieno ogni opportunità che la vita ci offre.