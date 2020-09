GF VIP 5, accesa lite nella casa: è successo a poche ore dalla puntata

A poche ore dalla puntata del GF VIP 5 c’è stata un’accesa lite nella casa: ecco cos’è successo e chi sono i protagonisti

Questa sera va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti sono entrati nella casa tra lunedì e venerdì, c’è stato già un abbandono (Flavia Vento ha deciso di lasciare il programma) e questa sera molto probabilmente ci sarà una squalifica. Proprio poche ore fa, infatti, la produzione ha sospeso il televoto settimanale. In nomination c’erano Fausto Leali e Massimiliano Morra. È probabile che la decisione sia stata presa perchè in puntata sarà annunciata la squalifica del cantante. Fausto, infatti, ha pronunciato alcune frasi che hanno destabilizzato l’opinione pubblica. Un brutto epilogo per colui che doveva essere il pezzo da novanta di questa edizione. I colpi di scena, però, non sono finiti qui: a poche ore dalla diretta, infatti, c’è stata un’accesa lite nella casa.

GF VIP 5, lite accesa nella casa: cos’è successo

L’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia ha sicuramente rotto gli equilibri che si erano creati nei primi giorni. Franceska Pepe si sta rivelando un vero e proprio uragano e sembra non aver un ottimo rapporto con Tommaso Zorzi. I due ebbero una lite poco dopo l’ingresso della Pepe ed hanno proseguito nei giorni successivi. Oggi pomeriggio, a poche ore dalla diretta della terza puntata del reality show, c’è stata un’altra lite molto accesa. L’influencer, infatti, ha chiesto alla Pepe di smetterla di rivolgersi a lui usando il femminile: “Caso strano hai dato della donna solo a me“. La gieffina allora si è difesa dicendo di non essere razzista, ma solamente ironica e allora Zorzi ha affondato il colpo: “Tu non sei ironica, sei str***a“.

La lite tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia sarà sicuramente uno degli argomenti della terza puntata del Grande Fratello Vip.