GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci in lacrime: il doloroso lutto della mamma

Nella puntata odierna del GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci ha raccontato in lacrime il doloroso lutto della mamma: ecco le sue parole

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice televisiva è entrata venerdì nella casa più spiata d’Italia e si è finalmente messa in gioco. La Gregoraci ovviamente è una delle concorrenti più carismatiche di questa edizione, nonchè una delle donne più belle presenti nella casa. Elisabetta rappresenta il vero e proprio pezzo da novanta messo in campo da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del reality show. Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore ha ripercorso la carriera della Gregoraci, soffermandosi soprattutto sul lutto della mamma.

GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci in lacrime: il racconto della morte della mamma

Durante la puntata odierna del reality show, Signorini ha ripercorso con un lungo video la carriera della Gregoraci. Il conduttore è partito dal lutto che ha addolorato la showgirl: la scomparsa prematura della mamma. Melina Gregoraci, madre della conduttrice, è scomparsa nel 2010 a causa di un cancro al seno. La gieffina ricorda la mamma con grande affetto e nel ricordarla cede alle lacrime. La Gregoraci ha raccontato che, nonostante la madre fosse malata, ha sempre dato sostegno a chiunque la circondasse. L’ex moglie di Briatore ha poi raccontato un tenero aneddoto sulla madre: “Prima di morire ha convocato a casa due amiche che erano litigare tra di loro e le ha ricongiunte“. Questo lato del carattere della mamma ha dato sino ad oggi alla Gregoraci la forza per andare avanti. Anche Signorini poi ha raccontato un suo personale ricordo sulla signora Melina. Il direttore del settimanale Chi ha incontrato la mamma della Gregoraci a Soverato. In quell’occasione, la donna ha mostrato a Signorini la cameretta della sua Elisabetta.

Nel video ovviamente era presente anche Briatore, grande amore della Gregoraci. I due si sono sposati il 14 giugno del 2008 e due anni dopo hanno dato alla luce il frutto del loro amore, Nathan Falco. Anche sul nome del figlio, ha raccontato la Gregoraci, sono nati dissidi: “Io lo chiamo Nathan, che significa dono di dio, mentre lui lo chiama Falco“. La Gregoraci ha raccontato che il figlio è arrivato dopo un po’ di tempo e non poteva che essere un dono di dio. Una serata molto emozionante per la gieffina e il suo racconto ha emozionato anche i telespettatori italiani.