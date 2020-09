Spunta la verità riguardo la rottura tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: al Grande Fratello VIP, durante lo scontro, l’attrice ha rivelato un dettaglio.

Nella casa del Grande Fratello VIP quest’anno c’è un ‘ex coppia’. Parliamo di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: gli attori si sono conosciuti al lavoro, sul set. Dopo un anno di relazione, qualcosa si è rotto definitivamente, lasciando tanto amaro. Il primo incontro avuto tra i due proprio nella casa di Cinecittà, a distanza di anni, non è andato proprio ‘a gonfie vele’. I VIP all’interno della casa si interrogano sulle motivazioni della loro rottura ma non solo loro: anche dallo studio, Signorini, la Elia, Pupo ed il pubblico da casa vorrebbero conoscere la verità sulla loro storia. Ad inizio puntata, dopo aver parlato di Fausto Leali e delle frasi spiacevoli pronunciate, il reality ha puntato i riflettori sui due ex fidanzati. Ecco cosa è stato detto in diretta.

Grande Fratello VIP, Adua e Massimiliano: “Io stavo morendo”, spunta la verità

Spunta qualche dettaglio in più riguardo la rottura tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Il pubblico da casa ed i VIP concorrenti del Grande Fratello si chiedono cosa sia successo tra i due attori: finalmente in diretta questa sera di 21 settembre Adua ha rivelato qualche dettaglio riguardo il conflitto che cova con il suo ex, Massimiliano. “Ringrazia che non parlo” ha ripetuto più volte l’attrice durante lo scontro avuto nel live. Signorini è intervenuto più volte, così come la Contessa De Blanck: hanno invitato la Del Vesco a rivelare qualche dettaglio per non far ‘viaggiare’ troppo la fantasia di chi li ascolta. “Sono successe delle cose che non sono belle. Io non voglio raccontare i dettagli, Massimiliano mi ha fatto male perché ci tenevo a lui ed ha avuto degli atteggiamenti poco giusti“.

In seguito, la Del Vesco è scoppiata in lacrime e contro Massimiliano ha detto ad alta voce: “Io ti volevo bene e non mi aspettavo quello che mi hai fatto. Io sono stata in anoressia, non mi hai inviato un messaggio. Stavo morendo e tu lo sapevi”.