Gf Vip, la concorrente in lacrime si sfoga con gli altri presenti: “Voglio tornare a casa”.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco meno di una settimana e i colpi di scena continuano ad animare il reality. Alla conduzione della presente stagione Alfonso Signorini che ha scelto come opinionisti d’eccezione Antonella Elia e Pupo. I concorrenti sono stati presentati in due diverse puntate, anche se all’appello manca ancora Paolo Brosio, che al momento non è entrato per problemi di salute. Molti sono stati gli scontri che hanno già accompagnato i partecipanti nella loro permanenza in casa, in particolare in questi ultimi giorni sono avvenuti diversi battibecchi tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, quest’ultima da poco entrata. Sembra proprio che fra i due non possa esserci una tranquilla quotidianità. Nella casa più spiata d’Italia i concorrenti con le loro personalità tanto diverse e spumeggianti riescono a mantenere spesso un’atmosfera abbastanza solare, creando momenti di pura ilarità. Spesso al centro di questi goliardici episodi la contessa Patrizia De Blanck, che col suo fare tanto schietto e passionale riesce a portare un’immensa allegria nel reality. Ma recentemente sono stati diversi i partecipanti che hanno anche manifestato malessere, da pochissimo a dimostrare il suo turbamento è stata Matilde Brandi, che si è sfogata con alcuni compagni, finendo in lacrime: “Voglio tornare a casa”, scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, la concorrente Matilde Brandi si sfoga in lacrime: “Voglio tornare a casa”

Il Grande Fratello Vip ha avuto un esordio col botto, e ha tenuto incollati davanti alla tv nelle due precedenti puntate avvenute milioni di italiani. Quest’anno tante sono state le novità, e il reality ha avuto inizio solo dopo aver effettuato i dovuti controlli, causa ovviamente l’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il mondo sta attraversando. Infatti, come ricordiamo, la precedente edizione ha avuto il suo proseguo non senza difficoltà, ma è riuscita a concludersi nel migliore dei modi, con la vittoria della bellissima Paola Di Benedetto. I concorrenti sono stati presentati in due diverse puntate, e da come abbiamo potuto appurare, ognuno ha dimostrato di avere una personalità molto forte e vivace, sicuramente le sorprese saranno davvero tante. Ma a pochi giorni dall’inizio diversi partecipanti hanno già manifestato il loro turbamento. Questa volta è toccato a Matilde Brandi.

La showgirl ha avuto un momento di sconforto, dopo i nuovi ingressi nella casa che hanno un po’ rotto gli iniziali equilibri formatisi. Matilde si sfoga con Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco in lavanderia: “Mi dispiace che sono stata troppo generale, io non volevo”, e i due cercano ovviamente di sostenerla dimostrando tutto il loro affetto e sincero appoggio. Ma inutili sono valsi i tentativi dei due amici di consolarla, provando a spiegarle che nessuno l’ha mai percepita così, e la Brandi ha letteralmente un crollo emotivo, finendo in lacrime: “Lo so che tendo a organizzare, a dire ‘tu fai quello, tu fai questo’. Voglio tornare a casa. A volte penso che sto qui, ho Sofia e Aurora a casa, la mia scuola di danza. Mi dispiace poi perché sono arrivati gli altri e non è giusto. Mi rendo conto che può dare fastidio perché sono arrivate altre persone che vogliono fare e io non glielo faccio fare“, ha spiegato la donna, non riuscendo a trattenere il malessere. Adua e Tommaso hanno cercato in tutti i modi di sostenerla, per far capire a Matilde che i suoi pensieri non sono corretti, e che son dovuti soltanto a minuti di sconforto.

