Un concorrente del GF Vip si è lasciato andare ad una vera e propria dolorosa confessione: si tratta di un dramma davvero incredibile.

Siamo entrati nel vivo del Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana esatta dall’inizio della quinta edizione, i concorrenti sono riusciti a trovare, sin dal primo momento, un ottimo equilibrio tra di loro. E così, tra momenti di sano e puro divertimento, non perdono mai occasione di potersi raccontare e svelare reciprocamente. Certo, i litigi, nonostante i pochissimi giorni di convivenza, non sono affatto mancati, però, ognuno di loro ha alle spalle delle storie davvero incredibili. È il caso, ad esempio, di Denis Dosio. Che, pochissime ore fa, ha avuto un momento di sconforto nel raccontare la gravissima aggressione subita poco più di un anno fa. Ed è il caso anche di un altro concorrente. Proprio mentre è in giardino con Guenda Goria, il giovanissimo gieffino non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una dolorosa confessione sul suo passato. Delle parole davvero inaspettate, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, rappresentano alla grande l’immenso dramma vissuto dal diretto interessato. Ecco di chi parliamo. E, soprattutto, cosa gli è esattamente accaduto.

GF Vip, la dolorosa confessione: ‘Ho sofferto di attacchi di panico’, il dramma

Proprio mentre è in giardino con Guenda Goria, Massimiliano Morra non ha potuto fare a meno di rivelare alla sua compagna di viaggio di aver sofferto, nel passato, di attacchi di panico. Nell’affrontare il discorso riguardante la pacatezza della giovanissima attrice, l’attore, infatti, ha voluto svelare un inedito retroscena del suo passato che, molto probabilmente, fino ad adesso non aveva mai svelato prima. ‘Ho avuto attacchi di panico belli forti’, ha confessato il concorrente del GF Vip alla figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. Una dolorosa confessione, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha fatto realmente soffrire l’attore campano. ‘Si bloccava completamente il respiro’, ha continuato a raccontare l’ex compagno di Adua Del Vesco. Svelando che, molto probabilmente, all’origine di questo suo malessere sia il mancato vivere del presente. ‘Sono una persona che vive perennemente nel futuro oppure ricorda il passato’, ha svelato il buon Morra, raccontando, però, di stare lavorando a questo suo ‘problema’.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Massimiliano Morra si è lasciato andare ad una vera e propria dolorosa confessione. Anche perché, fino a questo momento, non ne sapevamo assolutamente nulla. Ovviamente, però, l’attore campano ci ha tenuto a specificare che, ancora adesso, soffre di ansia. Ma che, com’è giusto che sia, ha imparato a gestirla e a conviverci. E questo, senza alcun dubbio, è un ottimo esempio.

