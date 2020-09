GF Vip, sapete quanti e quali film ha doppiato Myriam Catania?

Myriam Catania è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma sapete quanti e quali film ha doppiato la giovanissima attrice? Tutti i dettagli.

È una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Myriam Catania. Arrivata nella casa pochissimi giorni fa, l’ex compagna di Luca Argentero si è facilmente fatta notare da tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza e simpatia. Attrice di successo e, tra l’altro, figlia e nipote di attori e registi più che conosciuti da tutti gli appassionati di film televisivi e cinematografici, la bellissima Catania ha incantato tutti anche per la sua voce. Impossibile, infatti, dimenticare le parole di Alfonso Signorini al momento del suo ingresso in casa. ‘A me piace tanto anche sentirti solo parlare, te l’ho detto anche quando ci siamo visti’, ha detto il conduttore televisivo. Ecco, ma perché? Beh, la risposta è davvero semplice: oltre ad essere una bravissima, abilissima ed affermatissima attrice, la bellissima Myriam è anche una nota doppiatrice. Nel suo curriculum, infatti, la gieffina decanta un numero vasto di film in cui ha prestato la sua voce. Ecco, ma quanti e quali ha doppiato? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, Myriam Catania: quanti e quali film ha doppiato?

Dalla sua parte, Myriam Catania, attuale concorrente del GF Vip, decanta di un curriculum davvero molto ricco. Non soltanto, come raccontato precedentemente, è stata protagonista di numerosi film e pellicole cinematografiche di successo, ma ha anche prestato la voce a diverse attrici internazionali. Ecco, ma quanti e quali film ha doppiato? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Se la prima cosa che avete pensato quando avete ascoltato la voce di Myriam Catania è ‘questa voce ha qualcosa di familiare’, avete pienamente ragione! Come detto fino ad adesso, infatti, l’ex compagna di Luca Argentero è stata la doppiatrice in diversi film più che conosciuti. Ma non solo. Non credete, infatti, che questa sua carriera si limiti soltanto a pellicole cinematografiche, perché, badate bene, l’attrice è stata doppiatrice anche di film di animazioni e di serie televisive. A partire, quindi, ‘The Vampire Diaries’, ‘The Originals’, ‘Buffy-l’ammazzavampiri’, ‘902010’ e tanti altri ancora fino a film come ‘Pirati dei Caraibi’, ‘Mamma mia’, ‘Twilight’, ‘Wolverine’ ed altri ancora. Ne abbiamo citato soltanto alcuni, sia chiaro. Perché, vi assicuriamo, se volessimo prenderli in considerazione tutti, non riusciremo ad elencarli per l’inizio della puntata di questa sera. Basti soltanto pensare, però, che la sua carriera è davvero immensa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui