GF Vip, scontro in diretta tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: Dalila Mucedero interviene sui social, parole inaspettate per il suo fidanzato.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla terza puntata sta regalando molti momenti emozionanti, ma non mancano le tensioni nella casa. Dopo un inizio turbolento a causa della vicenda che ha visto protagonista Fausto Leali e che ha comportato delle pesanti conseguenze, Alfonso Signorini ha cambiato argomento e si è soffermato sulla storia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che sono stati insieme in passato e si sono ritrovati nella casa, dove hanno avuto un forte confronto già nella prima puntata. Questa sera si è parlato nuovamente del loro rapporto e della freddezza da parte soprattutto di Adua. L’attrice in settimana ha confidato a Dayane che Massimiliano l’ha fatta molto soffrire e ha più volte ripetuto che non vuole entrare nel dettaglio di quello che è accaduto tra loro perché è una signora. Alla visione di queste immagini, tra lei e Morra è partito un forte scontro. Subito dopo è intervenuta sui social l’attuale compagna di Massimiliano, Dalila Mucedero, che ha detto parole davvero inaspettate: ecco i dettagli.

GF Vip, scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: interviene la fidanzata di lui Dalila Mucedero, ecco le sue parole inaspettate

Dalila Mucedero, bellissima e sensuale modella partenopea, è fidanzata con Massimiliano Morra e nella scorsa settimana è intervenuta sui social attaccando Adua Del Vesco dopo il confronto avuto con Morra nella prima puntata. Questa sera, in seguito all’ennesimo scontro tra Adua e Massimiliano, terminato poi con un chiarimento e un abbraccio, Dalila ha voluto ancora una volta scrivere qualcosa nelle sue storie Instagram, ma ha lasciato tutti di stucco con le sue parole. Stavolta, infatti, Dalila ha lanciato un messaggio al suo compagno senza fare minimamente cenno alla lite con Adua. Una cosa che nessuno si aspettava. “Sappi che sono tanto fiera di te. Hai dimostrato a tutti di essere rispettoso, educato, buono. Un grande uomo”, ha scritto Dalila, “Però adesso datti una mossa! Tira fuori il tuo umorismo che a me piace tanto, il tuo lato divertente”.

A quanto pare, dunque, Dalila non ha voluto affatto ‘dare importanza’ allo scontro tra Adua e Massimiliano, ma ha preferito mandare un messaggio di incoraggiamento al suo fidanzato. Cosa ne pensate delle sue parole?