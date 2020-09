Tommaso Zorzi torna (ancora) nella casa del Gf Vip: nessuno potrebbe mai immaginare dov’è stato fino ad ora.

L’avventura di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip è, sin dall’inizio, molto movimentata. Sembra che il destino voglia si parli di lui, inevitabilmente. Ha un carattere forte e deciso. Non ha paura di affrontare situazioni e intavolare discorsi scomodi. Ha incassato con delicatezza gli insulti della De Blanck ed ha avuto un diverbio abbastanza acceso con un altra concorrente proprio nelle ultime ore. Ma questo è niente in confronto a quanto successo circa la questione ‘febbre, covid, isolamento, ospedale’… beh, siamo qui proprio per raccontarvelo.

Tommaso Zorzi torna nella casa del Grande Fratello Vip… ancora!?

Ebbene sì, Tommaso Zorzi è tornato nella casa del Gf Vip dopo una giornata trascorsa in isolamento. Aveva la febbre a 39: la notizie è rimbalzata forte ed è stato un colpo un po’ per tutti. Anche per i coinquilini. Insomma, abbiamo capito che con il Coronavirus non si scherza ed un concorrente che, nella stessa casa che abiti tu, ha la febbre, inevitabilmente ti preoccupi. Così, Zorzi è uscito dalla casa quest’oggi. Ma poi ci è tornato.

E’ tornato nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver trascorso una giornata in isolamento. Vi chiederete: dov’è stato? Non in ospedale. Tommaso ha trascorso il tempo in un camper.

Più carico di prima…

E non vuole posare l’ascia di guerra quando si parla di Francesca Pepe, la concorrente che l’ha duramente attaccato mentre erano a tavola e si parlava degli interessi e del curriculum dell’uno e dell’altro. Tommaso cercava di capire cosa facesse nella vita e Francesca l’ha presa un po’ male. Adesso, però, Zorzi è tornato nella casa e si è detto sin da subito molto agguerrito perché di certo non vuole darla vinta a Francesca. Per cui, molto probabilmente, nelle prossime ore assisteremo a nuovi scontri. Magari, proprio durante la diretta televisiva condotta da Alfonso Signorini.