Tra l’uscita del suo libro e gli impegni sui set fotografici, la ragazza si è dedicata anche del tempo per rilassarsi, girando i posti più belli d’Italia per le vacanze. La ragazza ha sfoggiando dei look davvero iconici, curati nei minimi dettagli da grandi esperti del settore come Mr Daniel Makeup o lo Stylist Luigi Gentile. Giulia Salemi ha deciso di dedicarsi alcuni attimi di relax, non dimenticando mai di postare sui social quelli che sono i suoi outfit e i suoi look. Tra questi sono saltati all’occhio certamente i costumi super attillati, sgargianti e sensuali. La ragazza è saltata agli onori della cronaca rosa per aver avuto una relazione con un personaggio molto amato dalle italiane e divenuto celebre grazie al salotto di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando del modello Francesco Monte. Ma non solo, la ragazza fece parlare moltissimo di se anche per gli abiti audaci indossati sul red carpet del Festival di Venezia qualche anno fa, con il suo iconico abito arancione.

Giulia Salemi, l’intimo è ‘molto’ sgambato: un ‘particolare’ salta subito agli occhi

Attualmente la ragazza si dedica a pieno ritmo al lavoro, visto che le vacanze sono finite. Nella vita della ragazza non sappiamo se attualmente ci sia o meno un uomo nella vita della bella italo persiana, ma una cosa a certo, al momento la cosa che maggiormente occupa il suo tempo è proprio il lavoro. Una ragazza bellissima, carismatica e piena di risorse che adesso sembra essere alle prese con un nuovo programma insieme all’amica Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Nella foto pubblicata poco fa, la italo persiana, sa di essere una donna molto sensuale, ha deciso di far impazzire tutti i suoi followers. La ragazza ha infatti sfoggiato tutto il proprio charme, riuscendo a far letteralmente impazzire i suoi followers, che l’hanno premiata con moltissimi like e commenti positivi. Lascia stupiti però un particolare, quello dei lividi. La ragazza sul braccio ha infatti alcuni lividi che non passano inosservati, così come il body sgambatissimo. Un outfit davvero bollente che ha fatto alzate tantissimo la temperatura sul noto social network. Beh, che dire, tantissimi complimenti alla modella italo persiana, che s sempre come conquistare i suoi followers.