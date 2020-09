Grande Fratello Vip, la decisione su Fausto Leali: le motivazioni

Grande Fratello Vip, la clamorosa decisione della produzione su Fausto Leali: le motivazioni del gesto arriva come un fulmine a ciel sereno

Fausto è stato richiamato all’attenzione da Alfonso Signorini, per una serie di frasi razziste utilizzate dall’uomo. Frasi additate come razziste ma che l’uomo spiega di non aver pronunciato con cattiveria, anzi, con molta leggerezza. Da qui poi si passa alla rassegna di tutti gli articoli stesi proprio sulle parole di Fausto: “Nero è un colore, negro è una razza“. Un episodio davvero molto particolare quello davanti a cui ci siamo trovati stasera. I concorrenti, ognuno in modo diverso, condanna le frasi di Fausto Leali, nonostante pensino fortemente che l’uomo lo abbia fatto con leggerezza. Questo ovviamente non giustifica il suo discorso, anzi. L’uomo sottolinea che lui non è per niente razzista e che ha vissuto la maggior parte della propria vita insieme a persone di colore.

Enock ha spiegato che nonostante si sia sentito molto offeso dal termine utilizzato dall’amico Fausto, lo perdona e pensa davvero sia stato detto con leggerezza, anche se lo invita a non farlo più. I due concluso il collegamento con la casa si confrontano e si scusano vicendevolmente. Pupo, Antonella Elia e il resto dei concorrenti si mostrano molto dispiaciuti per l’uomo e nonostante sottolineino di non voler accettare la frase pronunciata, lo scusano.