Lei è una nota produttrice cinematografica, che nel corso della sua carriera però ha fatto tante volte parlare di se, soprattutto per la sua vita privata. La donna infatti è stata per molti anni la compagna di un noto tenore della musica classica. Forse avrete capito di chi stiamo parlando. Lei è stata la moglie del grandissimo Luciano Pavarotti, e con lui è rimasto fino al suo ultimo respiro. Respiro doloroso che la portato via con se tutto l’amore che li legava. Dopo molto tempo dal lutto che l’ha colpita, la donna ha deciso di voltare pagina e rifarsi una vita insieme al compagno Alberto Tinarelli.

Per i due arriva un meraviglioso matrimonio romantico ed elegante per Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli. La vedova di Luciano Pavarotti ha detto sì nella Basilica di Sant’Antonio a Bologna. Una cerimonia abbastanza intima e semplice a cui è seguito poi un bellissimo party con gli amici. tra gli invitati anche Nek con la moglie, Giovanni Caccamo, Anna Maria Bernini. Il party è stato svolto in una bellissima residenza patrizia del XVIII secolo, posta sulle colline, a cinque minuti di strada dal centro del capoluogo dell’Emilia Romagna. Raggiante e bellissima anche la figlia Alice, che Nicoletta ha avuto 17 anni fa dal tenore scomparso nel 2007.

“Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato“. Queste alcune importantissime parole della donna in una dichiarazione rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini che poi continuano così: “Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia“. Una grandissima donna che ha trasformato il suo dolore in gioia di vivere, tanto da riuscire, moltissimi anni dopo a trovare l’amore e a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita.