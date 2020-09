Live non è la D’Urso, rivelazione shock sulla contessa Patrizia De Blanck: vero e proprio colpo di scena.

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso. Le sue trasmissioni sono una vera e propria garanzia, infatti, Barbara grazie alla sua conduzione e alle costanti sorprese e scoop presentati nelle sue dirette riesce sempre a tenere incollati alla tv milioni di italiani. I suoi programmi sono annoverati tra i più visti e seguiti da anni. La puntata di Live Non è la D’Urso di domenica 20 settembre è stata attraversata da un turbinio di accesi confronti e inaspettate rivelazioni. Molti gli ospiti in studio, in particolare ad animare la diretta Flavia Vento che ha dovuto affrontare cinque sfere con ben cinque ospiti super affiatati, pronti ad attaccare la donna per aver abbandonato la casa del Grande Fratello a meno di 24 ore dall’inizio. Molto seguito anche il momento che ha visto protagonista Asia Argento con la figlia appena diciannovenne, trovatasi ad apparire in televisione per la prima volta. Ma certamente le sorprese non sono finite qui, infatti, un intero spazio è stato dedicato alle origini nobiliari di Patrizia De Blanck, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, e al proposito c’è stato un vero e proprio colpo di scena: scopriamo cos’è successo.

Live Non è la D’Urso, rivelazione shock su Patrizia De Blanck

Domenica 20 settembre è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il noto programma condotto da Barbara D’Urso, che dall’inizio del suo esordio ha conquistato una fama e una popolarità ineccepibile. Si tratta di un talk show dedicato ai protagonisti del mondo dello spettacolo, con un particolare interesse ai personaggi partecipanti ai reality. Ieri sera diverse sono state le rivelazioni che hanno animato la trasmissione e molti gli scoop. Un intero spazio è stato completamente dedicato alle origini nobiliari di Patrizia De Blanck, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Ad accompagnare tale approfondimento il giornalista Giangavino Sulas, che andando a scavare a fondo negli archivi del settimanale Oggi ha ritrovato delle interessanti novità sul conto della contessa Patrizia De Blanck, che in realtà non sarebbe assolutamente ‘contessa’. “E’ una scoperta che ha fatto il mio direttore Umberto Brindani, stavamo facendo delle ricerche. Se lei ha dato tre versioni diverse allora vuol dire che sta mentendo”, ha dichiarato apertamente Salus, soffermandosi con particolare attenzione su molti dettagli sorprendenti: “La versione più nota è che è la figlia di Guglielmo De Blanck, ambasciatore a Roma di Cuba, che avrebbe avuto enormi possedimenti. Con Fidel Castro c’è stata la nazionalizzazione, De Blanck sarebbe conte perchè, nel 1400 un suo antenato in Spagna amava andare in giro con una tonaca bianca per aiutare i poveri. Le avrebbero regalato una baronia”. Una rivelazione che ha lasciato di stucco i telespettatori e soprattutto al momento gli ospiti in studio. Questa non è la sola notizia rivelata, il giornalista ha anche aperto un capitolo sulla questione del padre di Patrizia De Blanck, sostenendo che “è stata adottata“. “L’ha detto lei, c’è un nastro registrato. Lei dice che è figlia di Asvero Gravelli, un gerarca fascista molto importante, vicinissimo al Duce”, parole che hanno spezzato in due tutte le conferme di lunghi anni passati nella consapevolezza forse non vera che Patrizia De Blanck fosse una vera e propria contessa.

A tali affermazioni si è aggiunto anche il parere di Pierfelice Degli Uberti, tra i massimi esperti di alardica in Italia, contattato dalla redazione di Oggi e da quella di Live non è la D’Urso per chiarire al meglio la questione affrontata: “Io sono andato a veder l’elenco ufficiale della nobiltà italiana edito dallo Stato nel 1921. Tra le famiglie non risulta nessuna famiglia De Blanck. Si può chiamare ‘Contessa’ se può darle prestigio nell’ambito dello spettacolo”, ha dichiarato quest’ultimo. Spiegazioni queste che hanno avvalorato le tesi del giornalista Salus: si può dire che siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di scena. Un tema che sicuramente verrà affrontato anche nella terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 21 settembre su canale 5.

