Se ne è andato a 89 anni Michael Lonsdale, celebre per aver interpretato il ruolo di nemico di 007: il mondo del cinema è in lutto.

Lo abbiamo visto recitare l’ultima volta per il grande schermo nel 2016: Michael Lonsdale era un attore di quelli che sanno fare il proprio mestiere e lo si vedeva dagli oltre duecento ruoli che ha interpretato nei suoi 60 anni di carriera, fatta di cinema, teatro, televisione ma anche di pittura. Un artista a 360 gradi, insomma, bilingue fin dalla nascita che risale al 1931 a Parigi, da madre e francese e padre britannico. Tanti i grandi registi che l’hanno voluto nei loro film, da Orson Welles a Steven Spielberg. Oggi il cinema piange uno dei suoi più grandi talenti europei che espresse la sua arte soprattutto nella seconda metà del secolo scorso. Nel 1979, Lonsdale recitò in “Moonraker – Operazione Spazio”, l’undicesimo film della saga dell’agente segreto 007, dove fu interprete del personaggio di Hugo Drax, un miliardario il cui folle progetto era sterminare l’umanità con il gas nervino.

Cinema in lutto per l’interprete dell’abate ne Il Nome della Rosa

In Italia Lonsadale lasciò il segno con la sua interpretazione del losco personaggio dell’abate nella trasposizione cinematografica ad opera di Annaud del romanzo di Umberto Eco, “Il Nome della Rosa”. Michael Lonsdale, era stato anche doppiatore, nel 1982, nel film Chronopolis, di Piotr Kamler. La sua versatilità lo portò anche a lavorare in radio, con la lettura di testi letterari e filosofici, e in teatro: “Maria Maddalena” dei fratelli Martineau è solo uno dei tanti testi che lo videro esibirsi sul palcoscenico. Michael Lonsdale viveva attivamente la sua fede cattolica, era membro del Movimento carismatico. Capace di calarsi nei panni dei personaggi più disparati e allo stesso tempo di non perdere mai la sua identità, il suo talento era tale da oscurare spesso i protagonisti dei film in cui recitava.

La triste notizia della morte di Michael Lonsdale è stata annunciata in queste ore dal suo agente, l’intero mondo del cinema oggi è in lutto.

