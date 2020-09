Lutto nel mondo della musica: la nota cantante si è spenta a 61 anni, l’annuncio su Facebook arriva attraverso il messaggio delle sorelle.

È morta all’età di 61 anni Pamela Hutchinson, membra del gruppo The Emotions insieme alle sue sorelle Sheila, Wanda e Jeanette. La nota cantante si è spenta venerdì 18 settembre 2020, a causa di un problema di salute, che stava combattendo da qualche anno. La notizia è arrivata attraverso Facebook, con un messaggio pubblicato proprio dalle sorelle: “Una vita così bella merita di essere ricordata in maniera così meravigliosa: ti amiamo Pamela!

Lutto nel mondo della musica: la nota cantante Pamela Hutchinson si è spenta a 61 anni

“Adesso la nostra bellissima sorella potrà cantare tra tutti gli angeli in paradiso in perfetta pace”. Con questa parole, Sheila, Wanda e Jeanette Hutchinson hanno annunciato, attraverso un post su Facebook, la scomparsa della sorella Pamela Rose, morta lo scorso venerdì all’età di 61 anni. Tutte insieme, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, hanno formato il gruppo gospel The Emotions, noto inizialmente come The Hutchinson Sunbeams. In seguito, il messaggio apparso su Facebook:

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: In loving memory, we are saddened to announce the passing of our sister, Pamela Rose Hutchinson,… Pubblicato da The Emotions su Domenica 20 settembre 2020

Pamela non ha fatto parte del gruppo The Emotion si dalle origini, ma solo a partire dal 1976. Ed è proprio in quell’anno che il gruppo pubblicò per l’etichetta Columbia l’album Flowers, che comprende il brano “Best of my love”. Proprio grazie a questo brano, il gruppo ha vinto un Grammy per la miglior performance R&B. Nel corso della loro carriera, le sorelle Hutchinson hanno collaborato con tantissimi artisti, dal rapper LL Cool J al gruppo Earth, Wind & Fire, da cui è nata nel 2003 All in the way. Tra le ultime collaborazioni di Pamela, quella con Snoop Dog, nel brano Life.