È al centro dell’attenzione di tutti, Mario Balotelli in questo ultimo periodo. Non soltanto perché, come ben sapete, suo fratello Enock è uno dei concorrenti attuali del Grande Fratello e lui, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poter esprimere le sue opinioni, ma anche perché, a quanto pare, sembrerebbe che il bomber abbia una nuova fiamma. A riportare questa clamorosa indiscrezione è stato Very Inutil People. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che l’ex compagno di Raffaella Fico abbia una nuova ragazza che gli faccia battere il cuore. Ovviamente, ci teniamo a specificarlo: fino a questo momento, non c’è ancora nulla di confermato. Nonostante, infatti, il nuovo presunto flirt con questa nuova fanciulla, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato tale indiscrezione. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che lei è un’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Stando a quanto si apprende da Very Inutil People, quindi, sembrerebbe che Mario Balotelli abbia una nuova fiamma. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che ci siano diversi indizi social che fanno realmente credere che il bomber abbia ritrovato il sorriso accanto ad una nuova e bellissima ragazza. Da quanto traspare dal famoso sito, infatti, sembrerebbe che siano arrivato alcune segnalazioni, da parte di diversi utenti, che sembrerebbero confermare di aver visto i due insieme. La prima, a quanto pare, risalirebbe al 9 Settembre. Quando, da come raccontato, i due sono stati visti insieme a Brescia. Mentre la seconda, invece, risalirebbe a qualche giorno fa. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che i due siano stati avvistati insieme a Taormina. Ecco, ma chi è esattamente la ‘fortunata’? Come dicevamo precedentemente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come anticipato, non vi stupirete affatto a sentire il suo nome. Anche perché lei è un volto molto conosciuto e, soprattutto, molto apprezzato. Di chi parliamo? Proprio di lei: Alessia Messina.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Alessia Messina ha preso parte al programma Uomini e Donne diversi anni fa nei panni di corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Bellissima e giovanissima, la siciliana aveva letteralmente conquistato il cuore del bel napoletano. Purtroppo, però, la storia d’amore tra loro non è andata affatto a buon fine. Dopo la scelta super romantica e il percorso a Temptation Island, i due si sono detti ‘addio’ per sempre.