Una terribile testimonianza di una giovane mamma a Pomeriggio Cinque ha toccato molto Barbara D’Urso che non riesce a trattenere le lacrime.

Un momento molto difficile da affrontare a Pomeriggio Cinque, quando la terribile testimonianza di una mamma lascia Barbara D’Urso in lacrime. La conduttrice, volto noto di canale 5, si è collegata in diretta con Crispano, dove si trova la mamma della piccola Miriam, bimba di cinque anni morta improvvisamente in seguito ad una serie di svenimenti. Da subito la mamma della piccola ha tenuto a specificare che molte volte aveva portato la piccola dai medici a causa della perdita di sensi, ma che dopo averle fornito svariate diagnosi, tra cui possibili crisi e epilettiche e sindrome vaso vagale per una gelosia nei confronti del fratello, l’hanno accusata di essersi incaponita che qualcosa non andasse. La mamma di Miriam, con la sua terribile testimonianza, ha toccato tutto il pubblico e la stessa conduttrice, che ha trattenuto le lacrime di fronte ad un evento così drammatico e ingiusto.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso in lacrime: terribile testimonianza

La piccola Miriam, nel corso dell’ennesimo svenimento, ha perso purtroppo la vita. Una terribile testimonianza quella della sua mamma, che ha lottato duramente per scoprire cosa affliggesse la sua bimba, sottoponendola a infiniti esami. La donna ha rivelato a Barbara D’Urso che dai risultati del medico legale la morte della bimba sia sopraggiunta per “cause naturali”, un arresto cardiaco dovuto ad aritmia che sarebbe stato imputato ad una febbre mal curata. La madre di Miriam ovviamente è molto arrabbiata, non si spiega come una bimba in perfetta salute possa perdere la vita così, soprattutto dopo tutti gli allarmi che la famiglia ha lanciato ai medici che continuavano a rassicurarla sul fatto che la bimba stesse bene. Barbara D’Urso, donna di grande sensibilità, è rimasta molto toccata dalla testimonianza e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Un episodio terribile e una testimonianza difficilissima per la mamma della piccola Miriam.