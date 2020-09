Pochissimi giorni fa, Romina Power si è letteralmente lasciata andare ad un durissimo sfogo su Instagram: la cantante ha perso le staffe.

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Romina Power è sempre molto attiva. E, soprattutto, non perde mai occasione di poter intrattenere e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, spesso e volentieri, condivide pensieri personali o teneri ricordi del suo passato, ma si impegna anche a far sentire la sua voce in diverse battaglie che porta avanti. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, l’ex moglie di Al Bano Carrisi si è lasciata andare ad un durissimo sfogo social. Che, vi assicuriamo, non è assolutamente passato inosservato. Nonostante, infatti, siano stati limitati i commenti a corredo del post in questione, in un vero e proprio batter baleno, sono arrivati numerosi e spropositati likes. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Cosa ha fatto perdere letteralmente le staffe alla famosa cantante? Scopriamo insieme ogni cosa.

Romina Power, il durissimo sfogo su Instagram: la cantante ha perso le staffe

Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, Romina Power si è lasciata andare ad un durissimo sfogo sul suo canale social ufficiale. Oltre a condividere scatti che riguardando la sua vita privata e personale, l’ex moglie di Al Bano Carrisi è anche solita portare avanti battaglie davvero importanti. È proprio per questo motivo, pochissimo tempo fa, ha voluto esprimere il suo completo dissenso per l’iniziativa di creare un depuratore che convogli tutti i liquami dei comuni salentini direttamente in mare. Sappiamo benissimo che la cantante, nonostante le sue origini americane, è molto affezionata all’Italia ed, ovviamente, al Salento. È proprio qui che ha vissuto da sposato, ha messo alla luce i suoi figli e a cui è ancora adesso molto legata. È proprio per questo motivo che non accetta il fatto che le acque del mare della Puglia possano essere inquinate dal lavoro di questo depuratore.

Nel mostrare alcune della grandiosità che il territorio salentino offre a tutti i suoi abitanti ed, ovviamente, a tutti gli italiani, Romina Power non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto questo immenso spettacolo, se davvero dovesse essere attuato il piano del depuratore, possa essere completamente distrutto.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui