Serena Enardu, la rivelazione su Pago: “Ogni tanto…”, parole inaspettate da parte dell’ex gieffina in merito al rapporto con il suo ex fidanzato.

Serena Enardu è stata una grande protagonista della passata stagione televisiva ed è stata sotto i riflettori per la sua vita privata. Grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip, il pubblico si è appassionato alla sua storia con Pago, che durava da 7 anni e ha avuto una forte crisi dopo il programma. Tra i due sembrava davvero finita, ma poi l’ex tronista ha provato a riconquistare il suo ex durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Entrata anche lei nella casa come concorrente, Serena è riuscita a riavvicinarsi a Pago e il loro ritorno di fiamma ha fatto impazzire il pubblico. Dopo l’eliminazione dal GF Vip, però, durante il lockdown, Serena ha improvvisamente annunciato la fine della sua relazione con Pago, lasciando tutti di stucco. Alla rottura sono poi seguiti anche degli attacchi a distanza, soprattutto in occasione dell’uscita del libro di Pago, nel quale sono raccontati alcuni dettagli sulla fine della storia con Serena, la quale ha poi reagito con forza sui social. Oggi, però i rapporti tra i due sembrerebbero più distesi. Lo ha confermato che la Enardu in un’intervista a Gossip e Tv, facendo una rivelazione del tutto inaspettata: ecco le sue parole.

Serena Enardu, la rivelazione su Pago che nessuno si aspettava: ecco le sue parole nel dettaglio

Serena Enardu e Pago si sono lasciati lo scorso maggio e da allora si sono spesso susseguite voci su un loro presunto ritorno di fiamma. La situazione, però, non sembrerebbe andare in questa direzione, almeno per il momento. Durante un’intervista rilasciata al portale Gossip e Tv, infatti, Serena ha parlato della sua vita e della sua situazione attuale, sottolineando che il suo cuore ora è libero e tranquillo. In merito al rapporto con Pago, ha fatto un’inaspettata rivelazione: “Ci sentiamo, ogni tanto ci messaggiamo. Quando è a Cagliari, qualche volta ci prendiamo un caffè e parliamo”, ha detto la Enardu. Ritorno di fiamma in vista allora? La risposta è no, almeno per ora, e Serena ne è abbastanza sicura: “Abbiamo vissuto un anno allucinante, adesso ci vogliamo bene e spero che sarà per sempre, nonostante tutto”.

“Certo, non saremo mai amici”, ha aggiunto Serena, “Dopo che si vive una storia di 7 anni come la nostra, non c’è amicizia. Resta qualcosa di diverso, qualcosa di indefinito”. Cosa ne pensate delle sue parole?