L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: a dare il dolce annuncio è stata la diretta interessata, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, si sa, è un programma davvero seguitissimo. È proprio per questo motivo che ciascuno dei suoi protagonisti, sin dal primo momento, conquista un interesse e un clamore davvero incredibile. È il caso, ad esempio, di questa ex corteggiatrice. Che, nonostante non sia riuscita nel suo intento, appena terminata la sua partecipazione al programma, ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Soprattutto sui social, sapete? Nonostante, spesso e volentieri, l’abbiamo vista nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, la giovanissima ragazza è molto seguita ed apprezzata sul suo canale social ufficiale. Dove, dal canto suo, non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le capita. Insomma, per la bellissima ex corteggiatrice di Marco Cartasagna i suoi followers sono come una seconda famiglia. Ed è per questo che non poteva affatto non condividere con loro una splendida notizia: è incinta. Ebbene si. La giovanissima è in dolce attesa. E, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di annunciarlo in prima persona. Ecco, ma di chi si tratta esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: l’annuncio social

Correva l’anno 2017 quando, nei panni di corteggiatrice di Marco Cartasegna, la giovanissima Ginevra Lambruschi prendeva parte al famoso programma Uomini e Donne. Da quel momento, il suo clamore è aumentato spudoratamente. Tanto che, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima decanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori un dolce annuncio. Come dicevamo precedentemente, la bellissima Lambruschi è incinta. Ebbene si. L’avevamo lasciata alcuni mesi fa nello studio di Barbara D’Urso a parlare di Pierpaolo Petrelli, adesso, invece, è in dolce attesa. E così con un dolce scatto in compagnia del suo cagnolino, l’ecografia e il suo compagno, Ginevra ha annunciato la sua prima gravidanza a tutto il suo pubblico social.

‘Sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite’, ha scritto Ginevra Lambruschi a corredo di questo scatto che la riprende in un tenerissima bacio al suo compagno Mirko Antonucci e in mano l’ecografia del piccolino o della piccolina in arrivo. Una notizia davvero splendida, quindi. E che, com’è giusto che sia ha fatto letteralmente esplodere di gioia i suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato bombardato da likes e commenti di congratulazioni.

Non ci resta che fare anche noi le congratulazioni e gli auguri alla coppia!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui