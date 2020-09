Gianni Sperti è uno degli opinionisti più amati di Uomini e Donne e ha deciso di dire la sua riguardo ai “ritocchi” estetici, dichiarando di essere favorevole e di avervi fatto ricorso lui stesso.

Gianni Sperti è uno dei famosissimi opinionisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in cui in molti sperano di trovare il vero amore. Insieme a Tina Cipollari forma un duo scoppiettante che rende impossibile annoiarsi durante le puntate. Di recente, Gianni Sperti ha voluto dire la sua riguardo ai “ritocchi” estetici, ammettendo di esservi sottoposto anche lui, sebbene non trascorra “365 giorni dal chirurgo” come ha tenuto a chiarire. Ricordiamo che Gianni Sperti, prima di essere opinionista, è stato un ballerino di successo e lo abbiamo ammirato in un’altra trasmissione della magnifica Maria De Filippi, Amici. Ha studiato danza fin da giovanissimo, specializzandosi in danza classica, moderna ma anche nel rock acrobatico. Molto amato dai fan, lo abbiamo seguito anche nel reality “La talpa” di cui è stato uno dei dei concorrenti. Della sua vita privata al momento si sa poco, sebbene in passato sia stato legato a Paola Barale, che ha sposato nel 1998 e da cui si è separato nel 2002. Gianni Sperti è intervenuto sull’argomento “ritocchi” estetici in seguito al caos suscitato dal lifting di Gemma, una delle partecipanti storiche di Uomini e Donne.

Gianni Sperti: “Favorevole al ritocco estetico”

Dopo aver fatto i complimenti a Gemma, Gianni Sperti ha chiarito di essere favorevole ai “ritocchi” estetici e ha aggiunto di essere consapevole che questa sua affermazione avrebbe provocato una serie di commenti e giudizi. Del resto, ha detto, ci è abituato. Lo stesso ballerino è stato spesso accusato di essere ricorso alla chirurgia, così ha deciso di ammettere in modo molto sereno e candido che queste ipotesi corrispondono alla verità. Gianni Sperti ha confermato di essersi sottoposto ad alcuni ritocchi, ma ha anche tenuto a specificare di non essere dipendente dal chirurgo. Il ballerino ama cambiare spesso il suo look, come dimostra la sua chioma biondissima che ha preso il posto dei capelli corvini. Appassionato di moda, sempre vestito in modo impeccabile, Gianni Sperti è una vera e propria icona e ha dimostrato di non prestare attenzione nè dare rilevanza ai commenti offensivi. Seguitissimo sui social, il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower, a dimostrazione di quanto sia amato dai fan e sostenuto dal pubblico.

Una posizione decisa quella di Gianni Sperti che ancora una volta non ha avuto problemi ad esprimere con chiarezza la propria opinione: non possiamo che fare il tifo per lui.