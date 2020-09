Vite al limite è uno dei programmi che appassiona il pubblico internazionale e uno dei pazienti del programma che ha colpito di più i telespettatori è Erica Wall: come sta oggi? Scopriamolo.

Erica Wall è stata uno dei protagonisti di Vite al Limite, il programma in onda su Real Time e di copertura internazionale, dove persone in grave sovrappeso si affidano alle mani di un come ultima possibilità per tornare in salute. Il dottore Nowzaradan, l’esperto in questione, è diventato un punto di riferimento per i pazienti affetti dalla grave patologia che può portare a terribili conseguenze, come abbiamo avuto modo di capire seguendo la trasmissione. Uno dei personaggi a cui il pubblico si è affezionato molto è Erica Wall, una giovane donna di con una storia difficile alle spalle, arrivata a chiedere l’aiuto del medico per cercare di riappropriarsi della sua vita e “rinascere”. Erica Wall è arrivata dal dottor Nowzaradan ormai disillusa e rassegnata all’idea di non poter cambiare la propria situazione, ma il medico non si è arresto. Scopriamo come sta oggi.

Vite al Limite, Erica Wall: come sta oggi?

Quando è arrivata dal dottor Nowzaradan, la dolce Erica Wall era in grave sovrappeso e veniva da un passato difficile. La morte della madre e una violenza subita, erano stati i fattori scatenanti che l’avevano portata a rifugiarsi nel cibo in cerca di sicurezza e conforto. Dopo essersi sottoposta ad un primo intervento per perdere peso, fallito purtroppo, la donna era ormai cinica e disillusa riguardo alla possibilità che fosse davvero possibile tornare in salute. Il medico non si è arreso e ha accettato il suo caso, imponendo però una condizione fondamentale: che Erica Wall perdesse almeno 90 kili per poter accedere ad una nuova operazione che la aiutasse a guarire. La donna, che pesava oltre 260 kili al suo arrivo, sembrava infatti in procinto di aumentare ulteriormente di peso mettendo a serio rischio la sua salute e la sua stessa vita. Nell’ultimo aggiornamento, Erica Wall era riuscita a perdere 86 dei kili richiesti dal medico. Da questa sera Vite al Limite tornerà in onda su Real Time e potremo scoprire come sta oggi Erica Wall e se è riuscita a concludere il difficile percorso che la condurrà ad essere di nuovo in perfetta salute.

Tutti i fan del programma sono impazienti di sapere se Erica Wall è riuscita a raggiungere l’obbiettivo e potrà proseguire nel suo percorso di guarigione!