Alessia Marcuzzi, la gonna si alza e seduce Instagram: la conduttrice è incantevole come sempre, pioggia di like e commenti per il suo scatto mozzafiato.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. In queste settimane la stiamo vedendo in tv con la nuova edizione di Temptation Island, che sta ottenendo grande successo in termini di ascolti. Molto apprezzata e seguita per il suo lavoro, negli ultimi mesi Alessia è finita sotto i riflettori anche per la sua vita privata, a causa di alcune indiscrezione su una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. Non è tutto però, perché i rumors parlavano di un flirt con Stefano De Martino, che sarebbe stato addiruttura la causa della rottura tra l’ex ballerino di Amici e Belen Rodriguez. Tutti i diretti interessati, però, hanno smentito poi questa notizia, compresa Alessia, che ne ha parlato per la prima volta in tv a Verissimo. Sempre molto attiva anche sui social, la Marcuzzi pubblica spesso scatti mozzafiato, nei quali mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Poco fa, ad esempio, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto davvero imperdibile, in cui la sua gonna si alza e seduce i followers. Siete curiosi di vederla?

Alessia Marcuzzi, la gonna si alza e seduce Instagram: la conduttrice è incantevole, ecco lo scatto mozzafiato

Alessia Marcuzzi sa sempre come far girare la testa ai suoi fan. La conduttrice è tra le più belle in circolazione e mostra spesso sui social il suo fisico statuario e tutta la sua bellezza. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui è davvero irresistibile e incantevole come sempre. Nella foto in questione, infatti, Alessia è seduta su uno scalino e si riprende davanti allo specchio. La conduttrice indossa una camicia piuttosto sbottonata sul davanti e una splendida gonna con uno spacco vertiginoso. Quando lei piega le gambe, la gonna si alza inevitabilmente, mettendo in mostra le sue splendide gambe e offrendo uno spettacolo davvero imperdibile ai suoi fan.

Inutile dire che lo scatto ha ottenuto in poco tempo una vera e propria pioggia di like e commenti da parte dei fan di Alessia, che sono letteralmente impazziti davanti alla sua bellezza e sensualità. Del resto, come si fa a non rimanere senza fiato davanti a una foto del genere?