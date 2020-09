Ballando con le stelle, Todaro ricoverato: chi ballerà con la Isoardi? Parla Milly Carlucci, conduttrice dello show di Rai Uno.

Un nuovo imprevisto ha colpito questa edizione di Ballando con le stelle. Dopo lo stop forzato di marzo, a causa della pandemia, e il rinvio di qualche settimana fa, sempre a causa di alcuni casi di Covid nel cast, arriva una nuova tegola. Raimondo Todaro, uno dei ballerini più famosi dello show, è stato ricoverato per appendicite ed operato nella serata del 21 settembre. Un brutto colpo per i fan della trasmissione, che ora si chiedono: con chi ballerà Elisa Isoardi? La conduttrice Milly Carlucci ha dato qualche informazione in più sulla delicata situazione.

Ballando con le stelle, Todaro ricoverato: chi ballerà con la Isoardi? Le parole di Milly Carlucci

Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando con le stelle, ha subito un intervento per appendicite. Tutto è andato per il meglio, ma, ovviamente, il ballerino dovrà trascorrere un periodo di riposo. Cosa ne sarà, quindi, della coppia Raimondo Todaro – Elisa Isoardi? Con un video postato sui social, Milly Carlucci parla della disavventura del ballerino, ironizzando così: “Cari amici, non ci facciamo mancare niente!”. Ma la conduttrice rassicura tutti, spiegando di aver sentito Raimondo, che è sempre il solito, solare ed ottimista. Sul futuro della trasmissione, però, la Carlucci non ha dato certezze: “Non chiedetemi che succederà, chi ballerà con Elisa, non lo so! Stiamo cercando di vivere step by step, giorno dopo giorno le nostre vicissitudini. Che stanno diventando non una telenovela, è proprio un romanzone!”.

Per il momento, quindi, non è ancora chiaro chi affiancherà Elisa Isoardi nella puntata di sabato prossimo. Ma la Carlucci promette di aggiornare il pubblico quanto prima. Insomma, un’edizione ricca di ostacoli! Ma che, anche quest’anno, tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. E voi, avete seguito la prima puntata della trasmissione?