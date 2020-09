Sesso e calo del desiderio, come è possibile risvegliare la passione della coppia? Ecco cinque semplici e facilissime ‘mosse’: i dettagli.

Siete stanchi della monotonia di coppia? Siete stanchi, magari, di non provare più emozioni nel fare sesso con il vostro compagno o, addirittura, ad avere un vero e proprio calo del desiderio? Niente paura, ci pensiamo noi! Prima di passare in rassegna le cinque utilissime e semplicissime mosse che Maria Claudia Biscione, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, ha svelato a Fanpage, è bene che voi sappiate che, qualora steste attraversando questo periodo ‘buio’ della vostra storia con il proprio o la propria partners, non c’è assolutamente nulla di cui spaventarsi o pensare male. È una cosa più che normalissima, state tranquilli! Se, magari, state insieme da diverso tempo, siete una coppia stabile, fissa e duratura, è più che normale che, volete o non volete, attraversiate questo periodo. C’è ‘rimedio’? Assolutamente si, ve l’abbiamo detto! Come dicevamo precedentemente e, soprattutto, come spiegato anche dalla dottoressa, per uscire da questa fase del vostro rapporto non bisogna fare altro che seguire cinque utilissimi consigli. E, vi assicuriamo, dopo ritornerete ad essere quelli di una volta. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa fare se si ha un calo del desiderio: le cinque utilissime ‘mosse’

Fare sesso con il proprio compagno o con la propria compagna, si sa, è uno dei momenti più importanti, tanto desiderati e belli che si possa vivere all’interno della coppia. Talvolta, però, può anche accadere che in alcune coppie non sia affatto così. E che, magari, a causa di un calo del desiderio, si tenti di rimandare il più tardi possibile questo approccio fisico. Ecco, ma qualora ci trovassimo dinanzi ad una situazione del genere, cosa fare? A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata Maria Claudia Biscione, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Proprio la dottoressa, a Fanpage, ha rivelato i cinque utilissima consigli da mettere in pratica se si ha la serissima intenzione di risvegliare la passione all’interno della coppia. Ecco tutti i dettagli.

Vi siete mai sentiti dire che il dialogo, in una coppia, è tutto? Beh, è proprio così! Il primissimo consiglio della dottoressa è proprio questo: parlare con il proprio partners. Rivelare al vostro lui o alla vostra lei cosa vi manca e, soprattutto, cosa vi piace più fare è, senza alcun dubbio, un grande passo in avanti; Il secondo consiglio che la psicologa Biscione ha svelato consiste nell’eccitazione mentale. In questa ‘fase’, non è importante mettere in pratica l’atto sessuale in sé, ma quanto provocarlo. Ecco. È proprio questo il gioco: provocare! Aiutatevi, magari, con un film, con un libro o, addirittura, svelando le vostre fantasie; Avere dei momenti di coppia: lo sappiamo, è un consiglio ‘banalissimo’, ma più che difficile da mettere in pratica soprattutto se si è una coppia con figli. Tuttavia, avere la prole a carico non significa affatto non potersi godere la propria moglie o il proprio marito. Organizzate e programmate un incontro. E, statene certi, che l’adrenalina che si scaturirà per l’evento, vi darà una grossa mano; Impegnatevi sulla vostra complicità: secondo la psicoterapeuta Biscione, a volte, il calo del desiderio è strettamente collegato al calo di complicità. Dunque, è necessario che facciate qualcosa insieme e che, soprattutto, faccia stare bene entrambi; Fatevi delle domande: ultimo consiglio, ma non meno importante: cercate di capire cosa non vi fa stare bene.

Insomma, come dicevamo precedentemente, qualora steste attraversando un periodo di monotonia o di calo del desiderio, non abbattevi! Piuttosto, seguite passo dopo passo questi consigli della dottoressa Biscione e, vi assicuriamo, questo momento buio della vostra vita di coppia sarà soltanto un brutto ricordo.