Elisabetta Canalis si spoglia su Instagram: l’intimo è da capogiro ed i fan sono rimasti letteralmente senza parole. Date un’occhiata!

E’ l’ex velina di Striscia La Notizia più amata dagli italiani. Elisabetta Canalis sul bancone del tg satirico ha regalato tantissimi movimenti di danza in compagnia di Maddalena Corvaglia. Dalla sua prima apparizione in tv fino ad oggi non ha mai perso la sua notorietà: la sarda è entrata nel cuore del pubblico non solo televisivo ma anche social. Il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni di follower: a loro regala immagini di sé, del suo quotidiano, della sua famiglia, ogni giorno! I suoi numeri social sono davvero da capogiro: riesce sempre a fare il pieno di like. Ma come non ammirarla? Sono in tantissimi a seguirla ed amarla sin da piccoli, dai primi passi tv della sarda. La Canalis non è mai cambiata: è sempre una delle donne più desiderate d’Italia. Ed anche oggi l’ex velina ha pubblicato nelle sue stories delle immagini davvero ‘bollenti’: date un’occhiata al piccolo ‘spogliarello’ in intimo.

Elisabetta Canalis si spoglia, intimo da capogiro: video bollente

Elisabetta Canalis ha letteralmente infiammato il suo pubblico di Instagram con una IG story davvero bollente. L’ex velina di Striscia la Velina ha pubblicato una stories mentre è in intimo e si ‘spoglia’: sta posando per Intimissimi, una famosa marca di abbigliamento intimo, ed indossa una lingerie da urlo che sul suo corpo risulta essere davvero provocante! Date un’occhiata:

Ha lasciato a dir poco senza parole i suoi milioni di fan: la Canalis ha postato anche un post, sempre in intimo, per pubblicizzare la nuova collezione del brand. I fan non possono crederci: “Eli sei come il buon vino, ma quello buono buono”, “Che bella eli. e’ un completo raffinato”, “Spettacolo” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto la nuova foto pubblicata poche ore fa dall’ex velina sul suo canale Instagram.