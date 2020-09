Dayane Mello nella casa del GF VIP parla del rapporto con il suo ex, Stefano Sala: ecco le parole per l’ex gieffino e papà di sua figlia.

Le luci nella casa del Grande Fratello VIP sono accese: i concorrenti della quinta edizione del reality stanno regalando quasi ogni giorno incredibili colpi di scena. Ricordiamo l’addio a poche ore dalla sua entrata di Flavia Vento, che ha preferito tornare dai suoi cani o lo spogliarello avanti le telecamere della Contessa De Blanck. Ma non è tutto: Fausto Leali, nella puntata di ieri sera 21 settembre, è stato squalificato! Beh, sono tanti gli argomenti da trattare quando si parla del GF VIP ma negli ultimi minuti Dayane Mello si è confessata con Adua, la sua compagna d’avventura nel reality, ed ha rivelato ‘segreti’ su Stefano Sala, il suo ex con cui ha avuto la sua bambina. Ecco le parole della modella.

GF VIP, Dayane: “Non è stato facile”, la confessione su Stefano Sala

Dayane Mello ha scambiato chiacchiere con la sua compagna d’avventura nel GF VIP, Adua Del Vesco. Nella vasca da bagno le due coinquiline hanno parlato di tatuaggi e di fidanzati. Dayane ha un tatuaggio sul collo, c’è scritto ‘Bubi’, il soprannome che ha dato a sua figlia Sofia. La piccola è nata dalla sua precedente relazione con Stefano Sala: è proprio di lui che la modella ha parlato a lungo con la sua amica. “È un grandissimo amico e un bravissimo papà. Stefano è molto intelligente, capisce i nostri bisogni, è una persona davvero sensibile. Abbiamo passato anche momenti molto difficili, perché c’erano ballo grandi sentimenti. Quando ci siamo lasciati non è stato facile per me: mi sono trovato sola con una figlia in un Paese non mio, tentando di darle il meglio” sono le parole della Mello. Adua ha commentato il discorso complimentandosi per l’intelligenza e la maturità con cui hanno affrontato la rottura.