Diletta Leotta, rivelazione inaspettata: la dolorosa confessione

La bellissima conduttrice Diletta Leotta si è raccontata in un’intervista a Chi e ha parlato della sua vita privata e lavorativa facendo una dolorosa confessione: ecco la rivelazione inaspettata.

La bellissima Diletta Leotta, conduttrice radiofonica e televisiva, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi con una dolorosa confessione, una rivelazione davvero inaspettata. Il suo racconto si è concentrato sia sulla vita lavorativa che quella privata, infatti la presentatrice ci ha tenuto a mettere a tacere diverse voci che la volevano coinvolta in un flirt con Zlatan Ibrahimovic che lei ha negato fortemente, spiegando di trovare inaccettabile l’idea di una relazione con un uomo impegnato. Sarebbe contrario ai suoi principi, ha spiegato. Per Diletta Leotta non è una novità trovarsi al centro dell’interesse mediatico, in molti si sono domandati in che rapporti fosse con un uomo misterioso con cui è stata paparazzata in barca sul Lago di Como. Tuttavia, c’è stata una rivelazione ancora più inaspettata da parte della conduttrice al settimane Chi, una dolorosa confessione riguardo ad un pesante commento rivoltole da un collega.

Diletta Leotta, il pesante commento: dolorosa confessione

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate del panorama italiano: seguitissima sui social, dove il suo profilo Instagram conta oltre sette milioni di follower e apprezzatissima per il suo talento. Donna dotata non solo di una straordinaria bellezza ma anche di una grande cultura, come dimostra il suo percorso di studi incredibile e dalle idee molto chiare riguardo al futuro. Durante un’intervista al settimanale Chi, la presentatrice ha fatto una clamorosa rivelazione: un suo collega ha pronunciato una frase davvero pesante nei suoi confronti. A quanto pare, l’accusa mossa nei confronti di Diletta Leotta riguarderebbe i motivi per il suo approdo a Dazn a discapito di Sky: “Ti hanno scelta solo per le tette” avrebbe affermato un suo collega. Un commento molto forte che però non ha influito sulla sua decisione di cambiare piattaforma, ha assicurato la conduttrice. Per Diletta Leotta la nuova opportunità era una sfida, un’avventura in cui ha scelto di buttarsi. Infinite, la bella presentatrice ha risposto alla domanda che tiene in sospeso tutti i fan e ha dichiarato di essere single, al momento. A quanto pare, sentiva il bisogno di concentrarsi su se stessa e ha trovato il coraggio di farlo.

La splendida Diletta Leotta è una donna piena di talento e non vediamo l’ora di ammirarla in questa nuova avventura.