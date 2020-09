Elettra Lamborghini, arriva il ‘drastico ripensamento’ a poche ore dalle nozze: “Crisi esistenziale”, le parole della donna al wedding planner Enzo Miccio

Elettra Lamborghini non smette mai di stupirci e tra le tante novità sul suo account ufficiale Instagram, ci sono certamente i dettagli del matrimonio con Afrojack. Facciamo un piccolo passo indietro… La Twerking Queen ha iniziato oltre due anni fa una relazione con il cantante e dj AfroJack. I due conosciutisi durante un concerto in cui si esibivano, hanno iniziato a frequentarsi poco dopo l’evento e da allora non si sono mai separati. Da li i due hanno iniziato una relazione molto seria e a tratti impegnativa, data la distanza America, Italia. La cantante ha sempre fatto sapere che con lui si sente una vera principessa. Nel corso dei mesi ci ha resi partecipi di tutti gli sviluppi della sua storia d’amore e soprattutto sull’andamento dell’organizzazione delle nozze. Il tutto è stato affidato alle mani espertissime di Enzo Miccio, che come sempre, è riuscito a far vivere un sono alla futura sposa, si, perché le magie sono iniziate già con l’addio al nubilato.

Elettra Lamborghini, ‘ripensamenti’ prima delle nozze: “Crisi esistenziale”

Ormai manca davvero pochissimo alle nozze della donna e iniziano certamente a sorgere le prime ansie e i le prime crisi. Stanotte in particolare, pare che la donna sia stata colta da delle vere e proprie crisi esistenziali, che solo una persona poteva risolvere, Enzo Miccio. La cantante lo ha infatti chiamato verso l’ 1:30 di questa notte per dirgli di non essere più convinta del suo abito da sposa.

Enzo questa mattina è corso immediatamente in soccorso della giovane, svelando sui social: “A poche ore dalle nozze, Elettra Lamborghini cambierà vestito!”. Non sappiamo dirvi se questo sia realmente vero o se sarà apportata solo qualche piccola modifica, fatto sta, la cantante non intende lasciare le cose come stabilite. Non sappiamo com’era il vecchio vestito della donna, né se fosse più di uno, ma certamente qualcosa non va, per averle provocato queste ‘Crisi Esistenziali’. E’ probabile anche che sia semplicemente un brutto scherzo giocato dall’ansia pre cerimonia, a questo punto non ci resta che attendere. Nel frattempo però non perdiamo di vista il suo account ufficiale instagram, per essere sempre aggiornati sugli sviluppi della situazione.