A pochissimi giorni dalle nozze, non soltanto Elettra Lamborghini si è sentita poco bene, ma anche Afrojack è stato protagonista di un imprevisto.

Mancano pochissimi giorni al matrimonio dell’anno, eppure sembrerebbe che per i due sposi stiano accadendo imprevisti a non finire. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, Elettra Lamborghini, mentre stava registrando un programma, è stata colta da un malore ed è stata costretta a ritornare a casa, ma, stando a quanto raccontato dal diretto interessato, sembrerebbe che anche Afrojack sia stato protagonista di un vero e proprio incidente. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati, come al loro solito, i diretti interessati. Che sui rispettivi canali social non hanno perso occasione di poter raccontare cosa è esattamente accaduto. Qualche ora fa, ad esempio, il futuro marito della cantante ha raccontato ai suoi sostenitori di uno spiacevole imprevisto accadutogli. Nulla di grave, sia chiaro. Ma cerchiamo di capire cosa è successo nel minimo dettaglio.

Elettra Lamborghini, spiacevole imprevisto per Afrojack: cosa gli è accaduto

Un vero e proprio spiacevole imprevisto per Afrojack, c’è da ammetterlo. A pochissimi giorni dalle sue nozze con Elettra Lamborghini, il famoso e noto deejay è stato il protagonista di un ‘incidente’. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non è successo assolutamente nulla di grave fortunatamente. Sarebbe potuto accadere, certo, ma non è successo. E di questo, ne siamo davvero contenti. Ecco, ma cos’è realmente accaduto? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme. E, soprattutto, vediamo cosa ha scritto il fidanzato dalla cantante in questa sua recentissima Instagram Stories.

‘Sono appena caduto dalle scale’, ha scritto Afrojack in questa sua Instagram Stories in cui annuncia ai suoi sostenitori dello spiacevole imprevisto di cui è stato protagonista. Ovviamente, non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, come il deejay sia potuto cadere dalle scale. La cosa più importante è che, a pochi giorni dalle nozze, non sia successo nulla di grave.

