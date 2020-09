Emma Marrone irriconoscibile: si è mostrata sui social proprio così, ecco l’immagine che ha lasciato senza parole i fan dell’amatissima cantante.

Emma Marrone è sempre pronta a lasciare senza parole i suoi tantissimi fan. La cantante sta vivendo un momento davvero d’oro, soprattutto dal punto di vista lavorativo, perché è impegnata su più fronti. Nelle scorse settimane è uscito il suo nuovo singolo ‘Latina’, scritto per lei da tre autori d’eccezione, che è super ascoltato su tutte le piattaforme musicali. Non è tutto però, perché Emma è anche impegnata per la prima volta nelle vesti di giudice a X Factor, dove già nella prima puntata ha dimostrato grande sensibilità e personalità. Inoltre ha avuto la conferma di aver superato i suoi probemi di salute, altra splendida notizia per lei e per i suoi affezionatissimi fan. Sempre molto attiva anche sui social, Emma poco fa ha lasciato tutti senza parole con un’immagine in cui è davvero irriconoscibile: ecco come si è mostrata sul suo profilo Instagram.

Emma Marrone irriconoscibile su Instagram: ecco come si è mostrata ai suoi followers, lasciando tutti a bocca aperta

Emma Marrone ama mettersi in gioco e regalare sorprese e sorrisi ai suoi tantissimi fan e spesso pubblica immagini e video originali e divertenti. Poco fa ha lasciato letteralmente tutti senza parole con una nuova foto comparsa nelle sue storie Instagram, in cui lei è davvero irriconoscibile. Siete curiosi di vedere come si è mostrata? Di sicuro farete fatica a capire che è lei! Emma, infatti, ha pubblicato un suo selfie in cui ha il viso coperto da una maschera di bellezza. Non è tutto però, perché la cantante ha scelto un filtro molto particolare, che le ha aggiunto dei fiori in testa, un paio di orecchini e le sopracciglia più folte, rendendola uguale a Frida Kahlo, la famosissima pittrice messicana.

Di sicuro in tanti, guardando questa immagine, non avranno capito subito che dietro questo ‘trucco’ si nascondeva proprio Emma. Voi l’avete riconosciuta?