Ieri, su canale 5, è andata in onda la terza, ricchissima, puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, compresa una sfuriata in diretta del conduttore Alfonso Signorini. Ma tra i momenti clou della serata, c’è stato senz’altro quello della squalifica di Fausto Leali, in seguito ad alcune parole rivolte al concorrente Enock Barwuah. Il concorrente non aveva alcuna intenzione di offendere il suo compagno, ma la decisione del GF Vip è stata ineccepibile. Una decisione con cui, però, non tutti sono stati d’accordo. Come Salvo Veneziano, che attraverso Instagram, ha espresso la sua opinione sulla vicenda. Anche lui squalificato dal GF per via di alcune frasi rivolte ad Elisa De Panicis, Salvo attacca duramente il programma, con parole che non sono passate inosservate.

L’ex degl GF difende Fausto Leali: “Finti moralisti, tutti falsoni”, l’attacco di Salvo Veneziano

“Ormai non si può dire più un c****…Tutti finti moralisti, tutti falsoni”. È così che inizia lo sfogo di Salvo Veneziano su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello esprime il suo disaccordo con la decisione del GF di squalificare Fausto Leali:”Puoi fare del bene per una vita, sbagli una volta e ti condannano a morte. Siamo solo pedine per gli ascolti”. Nel post, il siciliano ammette l’errore di Fausto, ma sottolinea come in quella frase non ci sia stata l’intenzione di offendere. Ecco il post apparso su Instagram:

Una posizione bella netta, quella presa da Salvo Veneziano, che si scaglia contro tutti gli opininisti negli studi televisivi, pronti a puntare il dito contro chi sbaglia. E voi, che idea vi siete fatti sulla vincenda? Ritenete giusta la squalifica di Fausto Leali dal GF Vip?