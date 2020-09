Proprio pochissime ore fa, la famosa giornalista ha annunciato a tutti i suoi giornalisti di essere incinta del suo primo figlio: gioia immensa.

Famosissima ed apprezzatissima, pochissime ore fa, la giornalista ha dato a tutti i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Molto seguita e, soprattutto, molto attiva sul suo canale social ufficiale, la giovanissima ragazza non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografici, che descrivono la sua immensa bellezza, fino a ogni cosa che riguarda la sua vita lavorativi e sentimentale, la bellissima è sempre solita rendere partecipi i suoi ammiratori di tutto ciò che le succede. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere una notizia più che gioiosa. Parliamo, infatti, della sua gravidanza. Ebbene si. Attraverso un post dolcissimo che la ritrae con un bel pancino in vista ed abbracciata al suo compagno, la giornalista ha annunciato di essere incinta del suo primo bebè. Ovviamente, non abbiamo moltissime notizie in merito. Fatto sta che la notizia è stata accolta in modo più che positivo da tutti i suoi sostenitori. Che, com’è giusto che sia, l’hanno bombardata di likes e di commenti di congratulazioni. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

La giornalista è incinta del suo primo figlio: l’annuncio a sorpresa

Una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, la famosa giornalista non ha potuto fare a meno di condividere con tutti i suoi adorati sostenitori. Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, Eleonora Boi ha annunciato a tutti i suoi seguaci di Instagram di essere incinta del suo primo bebè. Una gioia davvero immensa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha riempito di gioia tutti i suoi sostenitori. Appena appresa la lieta notizia, infatti, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi followers, che immediatamente hanno voluto esprimerle tutto il loro affetto.

Ecco. È proprio con questa tenerissima foto che Eleonora Boi ha annunciato la sua gravidanza. Radiosa e sorridente più che mai, la famosissima giornalista si mostra abbracciata al suo compagno Venturelli, giocatore di basket, e, soprattutto, con un pancione in vista davvero notevole. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo di che sesso sia il bebè. Fatto sta che, com’è giusto che sia, maschio o femmina che sia, ha portato tantissima gioia nella vita dei suoi genitori. Tantissimi auguri alla coppia!

