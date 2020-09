Fausto Leali, ieri sera squalificato dal GF Vip, qualche anno fa fu protagonista di un episodio drammatico.

Era novembre del 2017 e sui suoi profili social il cantante Fausto Leali comunicò una notizia che lasciò sgomenti i fan: quattro uomini slavi si erano intrufolati in casa sua e rubandogli tutto, anche i premi vinti nel corso della sua brillante carriera. A corredo di quanto aveva affermato, Leali pubblicò anche le foto scattate alla casa praticamente distrutta. Un colpo terribile per il cantante che vive a Lesmo, nella zona Monza e Brianza. A causa di quel terribile episodio Fausto perse perfino tre dischi d’oro vinti con le sue meravigliose canzoni, oltre a gioielli e tanti ricordi di famiglia a lui molto cari.

Fausto Leali, il terribile furto subito qualche anno fa: la reazione dei fan

Molto colpiti da quanto accaduto, i fan di Fausto espressero in quel frangente tutta la loro solidarietà all’artista che si è fatto sempre onore nelle sue partecipazioni a Sanremo. Tanti nei commenti raccontavano di aver vissuto esperienze del genere ed esprimevano la loro rabbia contro il governo e la sua gestione dell’immigrazione. Come è bene fare immediatamente in questi casi, Leali sporse denuncia ai carabinieri di Monza, secondo i quali i ladri si sarebbero introdotti in casa del cantante approfittando che non ci fosse nessuno all’interno. Una perdita complessiva un centinaio di migliaia di euro, questo il valore di quanto perduto da Fausto e dalla sua famiglia a causa della criminalità che imperversa ormai ovunque in Italia. “Torni a casa e ti accorgi di questo… quattro uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni, compresi tutti i miei premi e dischi d’oro vinti. Torni a casa e… ti portano via tutto. Che tristezza”, queste le parole scritte da Fausto Leali sui social, parole piene di tristezza e rabbia, come è facilmente comprensibile.

Anche se la drammatica esperienza capitata a Leali risale al 2017, le cose non sembrano migliorate affatto da allora.