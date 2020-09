All’interno della casa del GF Vip c’è sempre una giostra di emozioni e colpi di scena, ma dall’esterno arriva un’accusa proprio da lei, che ha dichiarato: “Elisabetta Gregoraci mi ha rubato il lavoro.

La puntata andata in onda ieri del GF Vip ha catalizzato l’attenzione dei fan per una serie di momenti di grande emozione e colpi di scena, come la clamorosa decisione su Fausto Leali a causa di un grave errore di condotta. Il programma condotto da Alfonso Signorini e seguitissimo dal pubblico e sui social, è capace di regalare sempre attimi molto toccanti, come accaduto alla dolce Elisabetta Gregoraci, per cui è stata organizzata una sorpresa: un viaggio nei ricordi della sua infanzia e della mamma scomparsa, che ha lasciato la showgirl in lacrime. Sebbene all’interno della casa del Grande Fratello Vip gli inquilini siano estraniati dal mondo, dall’esterno il pubblico segue tutto con grande attenzione. Di recente qualcuno è intervenuto per muovere un’accusa pesante nei confronti della concorrente del GF Vip: “Elisabetta Gregoraci mi ha rubato il lavoro” ha dichiarato proprio lei.

GF Vip, l’accusa ad Elisabetta Gregoraci: “Mi ha rubato il lavoro”

L’accusa incredibile ad Elisabetta Gregoraci, concorrente di questa edizione del GF Vip, arriva proprio da lei: Francesca Cipriani, amatissimo personaggio televisivo italiano seguita sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower. A quanto pare, secondo le sue dichiarazioni, Elisabetta Gregoraci le avrebbe “rubato” il ruolo di conduttrice per il programma Made in Sud nel 2012. Sembrerebbe che fosse tutto pronto per la firma del contratto e, invece, all’ultimo minuto la produzione l’avrebbe informata che la scelta era ricaduta su Elisabetta Gregoraci. Un duro colpo per Francesca Cipriani, che considerava l’opportunità come “il sogno di una vita”. Per fortuna, la sua carriera è proseguita senza intoppi al contrario della vita privata che, come ha dichiarato, è stata influenzata dal distanziamento causato dal Coronavirus.

Non sappiamo con certezza come siano andate le cose per quanto riguarda la conduzione di Made in Sud, ma siamo certi che Francesca Cipriani farà ancora parlare di sè per il suo carattere spumeggiante e la sua allegria contagiosa!