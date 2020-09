GF Vip, Adua Del Vesco in lacrime nella casa dopo lo scontro con Massimiliano Morra: interviene il fidanzato Julian Condor, parole da brividi su Instagram.

Il Grande Fratello Vip sta regalando tante emozioni al pubblico. Poco fa Enock Barwuah ha avuto modo di parlare con suo fratello Mario Balotelli in videochiamata, regalando un momento davvero imperdibile al pubblico. Non sono mancate, però, le tensioni nel corso della terza puntata. Fausto Leali è stato squalificato in seguito alle parole dette in settimana a Enock Barwuah, portando commozione e dispiacere in casa. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, invece, hanno avuto un duro scontro, durante il quale sono venuti fuori una serie di retroscena sulla loro rottura e sui motivi per cui il loro rapporto non è sereno. Alla fine del loro confronto, però, tra le lacrime di Adua, i due si sono chiariti e abbracciati e hanno deciso di ripartire da zero, provando ad avere un rapporto civile. Nel frattempo, da casa, la fidanzata di Massimiliano, Dalila Mucedero, è intervenuta sui social, lanciando un messaggio inaspettato al suo compagno. Anche Julian Condor, attuale fidanzato di Adua, ha voluto dire la sua, scrivendo parole da brividi per l’attrice su Instagram: ecco i dettagli.

GF Vip, Adua in lacrime: il fidanzato interviene sui social, ecco le sue parole da brividi

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avuto un nuovo duro scontro, al termine del quale però c’è stato anche un chiarimento e un abbraccio. I due vogliono provare ad avere un rapporto civile e cominceranno proprio all’interno della casa. Nel frattempo, però, sui social, i loro attuali compagni hanno detto la loro. Dalila Mucedero ha lanciato un messaggio di incoraggiamento al suo fidanzato, e lo stesso ha fatto Julian Condor, compagno di Adua, che ha voluto mandare un dolce messaggio alla sua fidanzata. Anche lui, come Dalila con Morra, ci ha tenuto a far sentire la sua vicinanza ad Adua, sottolineando che lui la sostiene in questo percorso e le sta accanto anche se in questo momento non sono insieme.

“Continua a volare alto, il resto è noia”, ha scritto Julian, pubblicando una dolce foto di lui e Adua che si scambiano uno sguardo d’intesa. Cosa ne pensate di tutta questa vicenda che vede protagonista l’attrice, il suo ex e i loro attuali compagni?