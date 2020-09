Gf Vip, Adua Del Vesco adesso ha paura: cos’è successo dopo la ‘pace’ con Morra, avvenuta ieri sera in diretta.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di ieri del Grande Fratello Vip. Si tratta della terza di questa quinta edizione e, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle! Una diretta ricca di colpi di scena, a partire dalla squalifica di Fausto Leali, in seguito ad alcune frasi rivolte ad Enock. Ma non è stata l’unica sorpresa della serata. C’è stato anche l’ennesimo confronto / scontro tra i due ex di questa edizione, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Anche ieri sera sono volate parole forti tra i due, che sembravano essere sempre più distanti. Finché, con grande sorpresa di tutti, i due concorrenti si sono abbracciati, dando vita a quella che potrebbe essere una ‘tregua’. Ovviamente, hanno tanto da parlare, ma il tempo nella Casa del GF Vip non manca di certo. Dopo la puntata, però, la Del Vesco non può fare a meno di pensare al suo attuale fidanzato: come avrà preso questo abbraccio con Massimiliano? Ecco lo sfogo della concorrente.

“Io ho paura di come il mio fidanzato possa aver letto quell’abbraccio”. Sono queste le parole che Adua Del Vesco ha dichiarato, dopo la puntata di ieri del GF Vip. Confidandosi con Francesco Oppini, l’attrice manifesta la sua preoccupazione, per via del riavvicinamento col suo ex Massimiliano Morra. La concorrente si chiede come possa essere recepito dall’esterno il suo rapporto con Massimiliano e, soprattutto, se quell’abbraccio possa aver infastidito il suo attuale fidanzato, Julian Condor. “Non è stata una mancanza di rispetto”, la tranquillizza Oppini, che però la invita a mettere definitivamente un punto sulla questione, onde evitare fraintendimenti da chi non vive all’esterno della Casa.

Adua, però, non sa che il suo fidanzato Julian non fa altro che pensare a lei. E, ieri, durante la diretta, ha postato un dolcissimo messaggio per lei. Ma cosa accadrà nelle prossime ore nella Casa più spiata della tv? Adua e Massimiliano, dopo l’abbraccio, avranno modo di parlare e di chiarirsi, una volta per tutte? Staremo a vedere! Noi vi aggiorneremo, stay tuned!