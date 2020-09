GF Vip, Alfonso Signorini su tutte le furie: “Sei una gran maleducata! Questa è casa mia!”, è successo tutto in diretta, durante la terza puntata del reality.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, 21 settembre. È stata solo la terza di questa edizione, ma nella Casa è successo già di tutto! Come durante la diretta di ieri, in cui, tra le altre cose, è stato ufficialmente squalificato Fausto Leali. Una puntata ricca di contenuti, e, tra sorprese e lacrime, è nata un’accesa discussione. Protagonisti della lite Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, che già nel corso dei giorni scorsi hanno dimostrato di non andare particolarmente d’accordo. Ebbene, è proprio durante la discussione tra i due concorrenti che il conduttore Alfonso Signorini perde le staffe. A far arrabbiare il conduttore è stata Franceska, che nell’intento di replicare alle accuse ricevute da Zorzi, ha continuato a parlare, anche quando Alfonso ha chiesto la parola. Sono volate parole davvero forti in studio! Scopriamo cosa è successo!

Seguici anche sui nostri canali ufficiali di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Alfonso Signorini su tutte le furie: “Sei una gran maleducata! Questa è casa mia!”, l’accusa a Franceska Pepe

È successo davvero di tutto durante la diretta di ieri sera, del Grande Fratello Vip 5. La terza puntata del reality più spiato della tv è stata ricca di emozioni… ma anche di momenti di tensione! Come quello tra Tommaso e Franceska, che, nel commentare le discussioni avute nel corso della settimana, hanno discusso nuovamente anche durante la puntata. Ma gli animi si sono scaldati ulteriormente quando ad infuriarsi è stato anche Alfonso Signorini! Il conduttore ha perso le staffe quando ha provato a prendere la parola, ma la concorrente Franceska ha continuato a parlare: “Senti Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata, e che cavolo! Ma stiamo scherzando? Impara a parlare quando ti viene data la parola, dato che qui conduco io e questa è casa mia. E l’educazione viene prima di tutto a casa mia!”. Una sfuriata che non è passata inosservata, quella di Signorini, al quale Franceska ha replicato con poche parole, spiegando di non aver avuto la possibilità di rispondere.

Insomma, il GF Vip 5 è iniziato solo da qualche giorno, ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! E voi, avete seguito la terza puntata del reality show più spiato della tv?