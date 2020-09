Una serata esplosiva quella del GF Vip andata in onda ieri sera che ha portato una marea di colpi di scena e novità e, diciamolo, qualche incomprensione: ecco l’attacco di uno dei concorrenti subito dopo la fine della diretta.

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed è stata un susseguirsi di colpi di scena, emozioni, momenti divertenti e, diciamolo, qualche incomprensione. Durante la diretta del GF Vip abbiamo assistito a diversi “scontri” tra alcuni dei concorrenti, ma, in particolare, c’è stato un inquilino che non è riuscito a trattenere un attacco poco dopo la fine della trasmissione: “Non posso stare nello stesso luogo con una persona così”, ha detto. Scopriamo meglio cosa è accaduto nella notte. Dopo che il conduttore, Alfonso Signorini, ha cercato di stemperare gli animi tra Adua Del Vesco, di cui vi abbiamo raccontato la difficile vicenda affrontata, e l’ex fidanzato Massimiliano Morra e, in seguito, tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, la serenità sembrava tornata nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nella notte, uno dei concorrenti si è sfogato con alcuni compagni riguardo ad un altro inquilino, muovendo delle critiche molto dirette e precise. Vediamo di cosa chi si tratta.

GF Vip, l’attacco di Fulvio Abbate ad uno dei concorrenti

Fulvio Abbate, già reduce da uno scontro sebbene pacato con la splendida Elisabetta Gregoraci, è tornato all’attacco. Poco dopo la diretta, parlando con alcuni compagni tra cui Matilde Brandi, ha mosso delle accuse nei confronti di Tommaso Zorzi, influencer milanese che abbiamo conosciuto poco prima del suo ingresso nella casa. Secondo il pensiero di Fulvio Abbate, la condotta del personaggio di Tommaso Zorzi è profondamente negativa ed è un errore metterla in risalto. L’intellettuale ha definito il compagno di viaggio “supponente” e “presuntuoso”, aggiungendo anche che è una persona invadente e non capisce su cosa si basi il suo atteggiamento. Infine, Fulvio Abbate ha tenuto a specificare di non riuscire a sopportare la convivenza con Tommaso Zorzi e, infatti, ha spesso ripetuto di non essere dispiaciuto o deluso a causa della nomination che potrebbe vederlo come il primo eliminato ufficiale dal televoto. Ovviamente, gli altri concorrenti hanno cercato di smorzare gli animi, ma l’intellettuale è apparso molto deciso sulla sua posizione ragion per cui non possiamo prevedere come evolverà la situazione all’interno della casa del GF Vip.

Una situazione puntata esplosiva quella andata in onda ieri sera al GF Vip!