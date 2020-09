GF Vip, colpo di scena: “Io me ne voglio andare!”, cosa è successo subito dopo la puntata di ieri.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri sera. La nuova avventura dei vip nella Casa più spiata della tv è iniziata solo da pochi giorni, ma nel reality è accaduto già di tutto! Tra ritiri, squalifiche e lacrime, la quinta edizione del GF Vip non si fa mancare proprio nulla. Compreso l’infinito scontro / confronto tra i due ex presenti nella casa, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Anche ieri sera, i due sono stati protagonisti di una accesa discussione, durante la quale l’attrice ha accusato il suo ex di essersi comportato davvero male nei suoi confronti. Una discussione che, però, si è conclusa con un abbraccio: che sia l’inizio di una pace? Lo vedremo! Dopo la puntata, però, Adua ripensa a tutto ciò che è accaduto e, presa dallo sconforto, esprime il desiderio di voler andare via, non sentendosi capita dal gruppo.

GF Vip, colpo di scena: “Io me ne voglio andare!”, lo sfogo di Adua Del Vesco dopo la puntata

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due tra i concorrenti del GF Vip 5. I due hanno avuto una storia d’amore in passato, che non sembra essersi conclusa nel migliore dei modi. Dopo l’ennesima lite in diretta, Adua riflette su quanto accaduto, spiegando di non voler influenzare il resto dei compagni, dipingendo Massimiliano in modo negativo. Morra, infatti, è stato nominato per la terza settimana consecutiva. Durante una chiacchierata in veranda, Myriam Catania ammette che Massimiliano sta molto male, essendo stato nominato nuovamente. Adua replica: “Io non vi voglio condizionare, quante volte ve l’ho detto? Questa storia con voi non certa niente! Se lo vogliono nominare, lo nominano a prescindere dalla storia con me!“. La Catania è d’accordo con leì, ma sottolinea come le parole di Adua nei confronti di Massimiliano non lo hanno di certo aiutato: “Siccome è già sotto pressione…Se vogliamo distruggere quest’uomo!”. Ma la Del Vesco replica spiegando che, se avesse voluto fare questo, non lo avrebbe abbracciato dopo la lite. Al termine della chiacchierata, però, Adua non si sente capita dai suoi compagni ed esclama: “Io me ne voglio andare! Non avere un gruppo, non mi piace!”

Insomma, un post puntata ricco di colpi di scena, proprio come la diretta. E voi, cosa pensate di tutta questa vicenda? Pensate che le parole di Adua abbiamo influenzato il gruppo nelle nominations a Massimiliano?