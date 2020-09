Subito dopo la puntate di Lunedì 21 Settembre del GF Vip, la giovanissima concorrente si è lasciata andare ad un durissimo sfogo: cos’è successo.

È trascorsa poco più di una settimana da quando Alfonso Signorini, in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma, ha dato iniziato alla quinta edizione del GF Vip. In compagnia di Antonella Elia e Pupo, il famoso conduttore televisivo ha dato il via ad una nuova ed imperdibile edizione del reality. Anche perché, parliamoci chiaro, in questi otto giorni è accaduto davvero di tutto: risate, litigi, colpi di scena e, perché no, anche abbandoni. Dopo la clamorosa uscita di Flavio Vento di una settimana fa, sembrerebbe che anche un’altra concorrente abbia seriamente intenzione di abbandonare la casa. A svelare ogni cosa al riguardo è stata la diretta interessata. Che, appena terminata la puntata di Lunedì 21 Settembre, ha confidato di voler seriamente uscire dalla casa. E di non farcela più dal punto di vista emotivo. Insomma, uno sfogo davvero durissimo, c’è da ammetterlo. Ma chi ne è stata la sua protagonista? Scopriamolo insieme.

GF Vip, il durissimo sfogo della concorrente dopo la puntata: ‘Vorrei uscire’

È stata una delle protagoniste indiscusse della terza puntata del GF Vip, Adua Del Vesco. Riproposto al centro del salotto nuovamente la sua love story con Massimiliano Morra, la giovanissima attrice non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. E, soprattutto, di ribadire di aver subito tanto male da parte del suo ex fidanzato. Non è stato specificato, sia chiaro, cosa sia esattamente successo tra di loro. E, soprattutto, perché, a distanza di anni, l’ex compagna di Gabriel Garko abbia tanta rabbia nei confronti dell’attore napoletano. Fatto sta che, dopo un lungo abbraccio in diretta televisiva, che, a quanto pare, potrebbe significare un riavvicinamento amicale, la giovanissima attrice, appena terminata la puntata, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo. Attorno ad un tavolo con Myriam Catania, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello non soltanto ha specificato di quanto l’atteggiamento di alcuni suoi compagni di viaggio ad incitarla a raccontare tutta la verità sia stato poco carino, ma ha anche espresso la sua volontà di voler uscire dalla casa. Certo, lo ha già detto diversi giorni fa, è vero. Eppure, sembrerebbe che adesso l’attrice sia realmente intenzionata a farlo a causa della situazione creatasi in casa.

‘Per favore, cerchiamo di non parlarne più’, ha iniziato a dire Adua Del Vesco. Specificando, tra l’altro, di quanto l’argomento ‘Massimiliano Morra’ la faccia soffrire per suoi motivi personali. Infine, poi, ha concluso: ‘Vorrei uscire, perché non ce la faccio’. Cosa succederà ancora secondo voi? Pensate che Adua abbandonerà la casa?

