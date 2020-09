GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: è successo dopo il bacio in piscina, avvenuto ieri sera in diretta.

È andata in onda ieri sera la terza puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena, a partire dalla squalifica di Fausto Leali, in seguito alle frasi rivolte ad Enock Barwuah. Ma tra i momenti clou della serata, c’è stata anche la prova settimanale, quella che serve per conquistare il budget per la spesa. Una prova che, purtroppo, non è stata superata, ma che ha fatto gioire i fan. Il motivo? Il gioco prevedeva che i concorrenti dovessero baciarsi in apnea, per un certo numero di secondi. La missione non è stata compiuta, ma il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli fa già sognare i telespettatori, che sperano nella nascita di una nuova coppia! E, proprio qualche ora fa, i due gieffini si sono lasciati andare ad uno scambio di commenti che non è passato inosservato. Scopriamo cosa è successo!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il commento dopo il bacio: “Ti fischiano le orecchie?”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, nuovo amore in arrivo? È assolutamente presto per dirlo, ma, dopo il bacio di ieri sera in piscina, i fan sognano! I due, infatti, piacciono molto al pubblico da casa, soprattutto quando sono insieme! Già prima dell’ingresso nella Casa, l’ex velino aveva speso belle parole per la showgirl, ammettendo di volerla conoscere. E, dopo pochi giorni, è scattato già il bacio! Seppur per gioco, i due sembravano molto affiatati! Ma cosa è successo il giorno dopo? Ebbene, c’è una conversazione tra i due gieffini che non è passata inosservata. Seduto in veranda a mangiare il gelato con Elisabetta, Pierpaolo esclama: “Mi fischiano le orecchie!“. Veloce la risposta della Gregoraci, che ridendo esclama: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina! Saranno i miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio!”. “Uno per uno, fino a domani, bam!”, risponde Pierpaolo, facendo probabilmente riferimento al gran numero di pretendenti della showgirl.

Insomma, tra i due sembra esserci un bel feeling. Semplice amicizia o nascerà qualcosa di più? Staremo a vedere! Nel frattempo, sui social i fan hanno già dato vita ad un nome per identificare la coppia: i “Gregorelli”, creato dall’unione dei due cognomi. Il bacio di ieri sarà stato il primo di una lunga serie? Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla casa più spiata della tv! E a voi, piacciono Elisabetta e Pierpaolo insieme?