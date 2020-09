GF Vip, Enock bacia Myriam: arriva la reazione della fidanzata

Durante la diretta del GF Vip abbiamo assistito ad una scena molto particolare ovvero al bellissimo Enock che bacia Myriam Catania: arriva la reazione della fidanata.

Durante la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera abbiamo assistito ad una scena molto particolare: Enock che bacia la bella Myriam Catania. Quale sarà stata la reazione della fidanzata? Il Grande Fratello Vip ama creare situazioni esplosive e mettere continuamente alla prova i concorrenti con sfide e momenti divertenti. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini, il conduttore di questa edizione, ha spiegato che per assicurarsi il budget della spesa settimanale due coppie di concorrenti avrebbero dovuto resistere almeno 100 secondi in un bacio in apnea. I prescelte tra le donne sono state la splendida Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, punzecchiate per il bacio scambiatosi qualche giorno fa. Per il lato maschile la scelta è ricaduta su Pierpaolo Petrelli, entusiasta della cosa e il dolce Enock, fratello di Mario Balotelli che proprio ieri è ha sorpreso il pubblico in diretta. Sebbene non abbiano superato la prova in maniera ufficiale, Alfonso Signorini ha voluto dare un’altra possibilità ai concorrenti: un bacio fuori dall’acqua tra Enock e Myriam Catania che hanno accettato la sfida giocosa.

GF Vip, Enock bacia Myriam: cosa ne pensa la fidanzata?

Nonostante il dolce Enock abbia avuto qualche tentennamento spiegando di essere fidanzato, l’atmosfera giocosa e divertente lo ha convinto e il giovane ha posato un casto bacio sulle labbra della bella Myriam Catania. La fidanzata del giovane, la splendida Giorgia, non è apparsa affatto arrabbiata o infastidita dalla cosa, poiché, con grande maturità e intelligenza, è perfettamente consapevole che si tratti di un gioco. Pare che la ragazza abbia postato una storia su Instagram in cui si divertiva teneramente con un bimbo piccolo e scherzava tenendo il ciuccio tra le labbra. Al video Giorgia ha accompagnato una frase divertente, ironizzando sul fatto che anche lei stesse facendo una “prova bacio” con un uomo, il piccolo in questione. La fidanzata di Enock ha dimostrato una grande simpatia e una serenità che nasce dalla profonda consapevolezza di quanto sia forte il loro amore.

Un momento molto divertente e spensierato al GF Vip, soprattutto in grado di stemperare la tensione causata da alcuni scontri sorti tra in concorrenti, come la lite che ha fatto infuriare perfino Alfonso Signorini. Per fortuna tutto sembra essersi risolto per il meglio e grazie ad Enock e Myriam il budget settimanale è stato assicurato!