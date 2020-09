Ieri sera, la concorrente del GF Vip Franceska Pepe è stata protagonista di un momento davvero imbarazzante: una sua bugia è stata smentita in diretta.

Non tutti sapevano chi fosse prima di entrare nella Casa del GF Vip: Franceska Pepe, 28 anni, ligure, è una modella e influencer. Presentandosi al reality, Franceska ha dichiarato di essere l’ex fiamma del critico d’arte Vittorio Sgarbi e di aver vinto il titolo di Miss Europa nel 2016 a Beirut. Ma siccome “al Grande Fratello non sfugge niente”, a quanto pare la ragazza è stata sbugiardata: chiamata in confessionale a fare le nomination da Alfonso Signorini nella diretta di ieri sera, il conduttore le ha chiesto come mai sul sito del concorso di Miss Europa fosse indicata come vincitrice del titolo un’altra ragazza e non lei. In questi giorni infatti, l’argomento è molto dibattuto sul web.

Franceska Pepe, Signorini la smentisce in diretta: la reazione della modella

Franceska, di fronte al fatto di essere stata sconfessata in prima serata in diretta su Canale 5, non si è persa d’animo. La modella ha infatti cercato subito di trovare un appiglio specificando che la sua non era stata una bugia, perché aveva detto di aver vinto la prima fascia, non il titolo. Signorini però, sicuro di sé, ha insistito: “No, hai detto di avere vinto il titolo, me lo ricordo bene”. Il conduttore poi l’ha anche tranquillizzata dicendole che la sua bugia “spiritosa” era stata perdonata. Allora Franceska ha ammesso di aver un po’ gonfiato la realtà, chiedendo candidamente: “Vabè dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”. Dopo avergli fatto perdere le staffe in una discussione di qualche minuto prima su un’altra questione, Alfonso non ha potuto fare a meno allora di constatare che effettivamente Franceska ha un carattere abbastanza sui generis, ha infatti esclamato rivolgendosi al pubblico e agli opinionisti: “Certo che è un personaggio!”.

Comunque, per chi volesse saperlo, la vera Miss Europa 2016 è stata la modella francese Diana Starkova.

