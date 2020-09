Proprio pochissimi istanti fa, nella casa del GF Vip è scoppiata una nuova lite tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe: cos’è accaduto in cucina.

Sembrerebbe proprio che non corra affatto buon sangue tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. A distanza, infatti, di pochissimi giorni dall’ingresso della modella milanese all’interno della casa del GF Vip, la giovanissima si è già ‘scontrata’ più volte con il famoso e noto influencer. Il tutto, come raccontato in un nostro recente articolo, è partito qualche ora dopo il suo ingresso. Quando, durante una chiacchierata conoscitiva con i suoi altri coinquilini, la bellissima Pepe, a detta di Tommaso, si è rivolta in modo poco carino nei suoi confronti. Suscitando, com’è giusto che sia, la reazione di Zorzi. Che, come ben sapete, non è affatto un ragazzo che le manda a dire. Ma non è affatto finita qui. Perché con il passare dei giorni, la tensione tra i due si è acuita sempre di più. Fino poi a culminare in un furioso litigio nel corso della terza diretta del reality, durante la quale, tra l’altro, anche Alfonso Signorini ha avuto qualcosa di rimproverare alle bella modella. Pensavate che la situazione si fosse risolta? Sbagliate alla grande! Come mostrato da uno degli ultimi video condivisi sulla pagina social ufficiale del programma, sembrerebbe che ci sia stata una nuova lite tra Tommaso e Franceska.

Gf Vip, lite tra Tommaso e Franceska: cos’è esattamente successo

Stando a quanto mostrato da questo video, condiviso sulla pagina social ufficiale del programma, sembrerebbe che ci sia stata una nuova lite tra Franceska e Tommaso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il tutto, da come si può chiaramente dal video postato, sembrerebbe essere partito in cucina. Quando la bellissima Pepe, avvicinatasi all’influencer e Stefania Orlando, ha detto al suo coinquilino di aver avuto la sensazione di aver fatto di tutto per farla passare come ‘omofoba’ nel corso della diretta di Lunedì 21 Settembre. ‘È una cosa molto grave’, ha continuato a dire la modella milanese all’influencer. Che, invece, dal canto suo, si è difeso dicendo che non è assolutamente vera questa cosa. E che, piuttosto, non vuole che gli siano messe parole in bocca che non ha mai detto. ‘Hai la coda di paglia. Sono una persona molto diretta, se ti voglio dire una cosa, te la dico’, ha continuato a dire Tommaso.

Insomma, sembrerebbe proprio che non c’è alcun modo per trovare un punto d’incontro tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. Infatti, a fine discussione, l’influencer ha detto: ‘Non mi sei simpatica. Io con te ho dei problemi, perché sei sempre sulla difensiva’. Cosa accadrà ancora secondo voi?

