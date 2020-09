GF Vip, Pupo finisce in lacrime in diretta: Signorini senza parole, “Non l’ho mai visto così”, momento di grande commozione in studio, ecco cos’è successo.

La terza puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da una serie di momenti davvero imperdibili, alcuni anche di grande tensione. A inizio puntata, infatti, è stata subito affrontato il tema delle parole di Fausto Leali a Enock Barwuah. I due si sono chiariti in diretta e tutti hanno riconosciuto la buona fede nelle esternazioni dell’artista. Nonostante questo, però, il Grande Fratello non ha potuto passare sopra l’accaduto e ha preso un serio provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente, comandandone la squalifica immediata. Una decisione che ha molto colpito gli altri inquilini, dispiaciuti e rammaricati per tutta la vicenda. Ma nel corso della serata c’è stato anche ampio spazio per le belle emozioni. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha parlato della sua storia e del rapporto con sua madre, facendo commuovere tutti; Enock ha potuto parlare con il fratello Mario Balotelli, a cui è legatissimo, regalando risate ed emozioni a tutti i presenti. Insomma, la commozione non è mancata. Anche Pupo, a un certo punto, è finito in lacrime, lasciando Alfonso Signorini senza parole: scopriamo insieme perché.

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip le emozioni l’hanno fatta da padrone. Gli autori hanno fatto una splendida sorpresa a Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, permettendole di incontrare suo padre Amedeo Goria, con il quale ha un rapporto molto particolare. Il giornalista, infatti, non è molto bravo ad esprimere le sue emozioni e questo ha fatto spesso soffrire sua figlia, come lei stessa ha confidato in settimana ad alcuni dei suoi ‘coinquilini’. Ieri sera Amedeo è arrivato in casa e attraverso un vetro ha detto delle belle parole a sua figlia, dimostrando però la sua difficoltà nell’esprimere quello che prova. Lo ha notato anche Alfonso Signorini, che ne ha parlato poi anche con i suoi opinionisti in studio, chiedendo a Pupo del suo rapporto con le sue tre figlie: “Non le ho mai lasciate volutamente, sono sempre stato con loro, le ho sempre baciate ed abbracciate”, ha raccontato il cantante. Mentre parlava delle figlie, però, Pupo si è commosso ed è finito in lacrime, non riuscendo nemmeno a finire il suo concetto, tanta era l’emozione.

“Io non ho mai visto Pupo così”, ha commentato stupito Alfonso Signorini: “Mi dispiace, ma da un certo punto di vista è una gioia quando il cuore parla”, ha detto il conduttore, anche lui evidentemente commosso. Avete visto questo momento di forte emozione in studio?