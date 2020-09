Nel corso della puntata di Lunedì 21 Settembre del GF Vip è scattato un bacio tra due concorrenti: il popolo web ha esultato.

La terza diretta del Grande Fratello Vip è stata davvero imperdibile. Sapevamo che la quinta edizione sarebbe stata così e, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative. Lo è stato sin dalla prima puntata e, diciamoci la verità, anche la terza non è stata affatto da meno. Dalla squalifica di Fausto Leali per una frase che ha scatenato un vero e proprio putiferio sul web al confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, il terzo appuntamento è stato più che incredibile. I momenti di divertimento e di lacrime, lo sappiamo, non sono affatto mancati. Così come non sono mancati nemmeno quelli dedicati ai baci. Per la prova settimanale, infatti, ben quattro concorrenti hanno dovuto scambiarsi dei baci in apnea. In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di quello scambiato tra Enock e Myriam e che, com’è giusto che sia, ha suscitato l’immediata reazione della compagna della promessa del calcio. Adesso, invece, vi parleremo del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

GF Vip, scatta il bacio tra due concorrenti: i commenti del web

Per la prova settimanale, Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci hanno dovuto scambiarsi un bacio. Dapprima in apnea ed, in seguito, dinanzi agli occhi di tutti i loro coinquilini, i due concorrenti del GF Vip hanno fatto emozionare ed incantare tutti i loro telespettatori. Subito dopo il loro bacio a stampo, infatti, il popolo web è completamente impazzito. E si è letteralmente riversato su Twitter per esprimere tutta la loro gioia per questo momento. Sappiamo benissimo che il loro bacio è scattata per finalità di gioco, eppure c’è chi non vede l’ora di vederlo per davvero.

Da come si può chiaramente vedere da alcuni messaggi riproposti in alto, sono davvero tantissime le persone che, appena visto il bacio tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci, hanno espresso il loro consenso su Twitter. Che ne pensate?

