Gf Vip, Tommaso Zorzi si lascia andare con i suoi compagni di avventura: la dolorosa confessione sul padre durante la notte, è successo dopo la diretta

Ieri sera abbiamo assistito alla terza puntata del Grande Fratello Vip, in cui i grandi protagonisti sono stati certamente Enock con Fausto Leali e Tommaso Zorzi con Franceska Pepe. Il reality show sta iniziando ad avere il successo sperato, dopo l’inizio in sordina della settimana scorsa. Diversamente da quanto ci aspettavamo, non tutti i concorrenti sono entrati nella casa insieme, come successo gli altri anni. Probabilmente per una questione legata alla sicurezza dei concorrenti visti i tempi che corrono, e al tempo della narrazione. La cosa più evidente è stata certamente l’entrata scaglionata all’interno della casa della scorsa settimana e la mancanza di alcuni personaggi. Sarà sicuramente sempre un piacere vedere tutti i nostri beniamini 24 ore su 24, sette giorni su sette interagire tra di loro, anche se gli incidenti di percorso sono dietro l’angolo, come accaduto con la Contessa De Blanck. Speriamo ovviamente di riuscire a vedere un percorso più sereno e meno teso di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi a causa del covid. Nonostante questo tra i concorrenti più seguiti di questa edizione c’è certamente Tommaso Zorzi.

Eclettico, simpaticissimo e senza peli sulla lingua, Tommaso Zorzi è già tra i concorrenti favoriti e più seguiti di questa edizione. Per lui la convivenza con gli inquilini è piuttosto tranquilla, tranne che con una concorrente, Franceska Pepe. I due infatti non hanno altro che rimbeccarsi e lanciarsi frecciatine l veleno. Inutile dirvi che ad un certo punto si è trovato a dover intervenire anche Alfonso Signorini. I due sembrano non trovare davvero un punto di incontro, e in certi momenti l’aria è davvero elettrica.

Ieri sera però qualcosa di molto sentito è stato spiegato e rivelato. Tommaso Zorzi infatti si è confidato con i suoi compagni di avventura in merito al rapporto molto particolare che ha con il padre… “Ho sempre aspettato che lui facesse la prima mossa perché se tu sei padre hai un dovere nei confronti della tua famiglia. Lui non mi ha mai protetto, non ha mai protetto mia sorella. Sì, a volte mi scrive e mi manda gli articoli dei giornali su di me dicendomi ‘Bravo’. Allora piuttosto non voglio avere un rapporto. Per avere un un rapporto di civile convivenza, “Salve, “Buonasera”, preferisco azzerare tutto. Dall’altra parte, quando vedo i padri, quando vedo un padre al parco con i figli, mi si apre quella roba lì. Anche perché è qualcosa che, fino a un certo momento, ho avuto”. Parole che arrivano dritte al cuore e che delineano molto meglio il profilo di Zorzi, che pian piano sta facendo uscire anche i lati più fragili della sua persona. Di seguito vi postiamo la videoclip riportata da una delle sue fanpage su instagram.

