Gigi D’Alessio avrebbe una nuova donna nella sua vita: l’indiscrezione

Gigi D’Alessio, arriva una donna nella sua vita: ha già dimenticato il suo grandissimo amore Anna Tatangelo? Chi è lei e come si sarebbero conosciuti

La vita sentimentale di Gigi D’Alessio non è stata molto ricca, ma nella sua vita sono passate due donne che gli hanno regalato la gioia di diventare padre. Il cantante è stato infatti sposato con Carmela Barbato dal 1986 fino al 2006. I due hanno avuto tre splendidi figli: Luca, Claudio e Ilaria. Claudio, nato nel 1986 è il maggiore dei fratelli ed è noto per le sue numerose liaison con donne molto famose nel mondo dello spettacolo, come Cristina Buccino e Nicole Minetti. Il ragazzo è padre della piccola Noemi, nata dall’amore con l’ex fidanzata Francesca. Ilaria D’Alessio è invece la secondogenita del cantante ed è nata nel 1992, ha quindi 28 anni. Non sappiamo dirvi attualmente cosa faccia Ilaria nella vita, ma sappiamo che si è laureata da un anno circa all’università La Sapienza di Roma. Potete seguirla qui su Instagram. Luca D’Alessio è l’ultimo figlio del cantante con Carmela Barbato, nato nel 2003, il ragazzo ha 17 anni e ha seguito le orme del padre Gigi, sta diventando infatti un tormentone il featuring tra padre e figlio, nel nuovo album del cantante partenopeo.

Gigi D’Alessio, arriva una donna nella sua vita: ha già dimenticato Anna?

Dopo il matrimonio naufragato con la ex moglie, Gigi si è legato sentimentalmente alla giovanissima Anna Tatangelo. Grandissimo amore della sua vita e dal cui amore durato oltre 15 anni, è nato anche Andrea. I due nel corso degli anni hanno avuto molti alti e bassi e spesso si sono lasciati e poi ripresi. Adesso però pare proprio che tra i due ci sia un punto lapidario che non lascerebbe spazio ad alcun tipo di riavvicinamento.

Sul web si mormora che entrambi abbiano voltato pagina e che addirittura nella vita dell’uomo ci sia un’altra donna. Non sappiamo se questo sia vero e in ogni caso, l’uomo è sempre stato molto molto riservato quindi, se ci fosse un’altra donna nella sua vita, probabilmente non lo vedremmo uscire allo scoperto tanto presto. Nel frattempo però continuiamo a goderci il suo nuovo e bellissimo album che sta facendo incetta di incassi e visualizzazioni su tutti i principali canali di streaming musicale. Un successo dietro l’altro per il cantautore napoletano, che domenica scorsa è stato anche ospite di Mara Venier.